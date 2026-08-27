Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek uzun yıllar süren Devler Ligi hasretine son verdi. Kadıköy'deki ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Fransa'daki rövanşta sahneye çıkan sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle rakibini saf dışı bıraktı. Tarihi gecede sahadaki mücadelenin yanı sıra Aziz Yıldırım'ın tribündeki heyecanı da dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM ELLERİNİ "KİLİTLEDİ"

Fenerbahçe'nin 2-1 önde olduğu ve Lyon'un beraberlik golü için baskısını artırdığı son bölümde Aziz Yıldırım'ın oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Yıldırım, kritik dakikalarda ellerini birbirine bağlayarak adeta "kilitledi" ve karşılaşmanın kalan bölümünü bu şekilde takip etti.

"BAŞKANIN UĞURU TUTTU"

Fenerbahçe'nin Lyon'a gol fırsatı vermeden üstünlüğünü koruyarak maçı 2-1 tamamlamasının ardından Aziz Yıldırım'ın hareketi taraftarların dikkatinden kaçmadı. Yıldırım'ın son dakikalardaki görüntülerine "Başkanın uğuru tuttu" şeklinde yorumlar yapıldı.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından Aziz Yıldırım bu kez soyunma odasının yolunu tuttu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Yıldırım, Lyon karşısında alınan tarihi galibiyet nedeniyle takımı tebrik etti.