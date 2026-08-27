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İstanbul'da perişan halde Rus vatandaşı bulundu

İstanbul'da perişan halde Rus vatandaşı bulundu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da perişan halde Rus vatandaşı bulundu
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İstanbul Esenler'de yaklaşık bir haftadır sokaklarda kaldığı belirtilen 76 yaşındaki Rusya vatandaşı Andrei Chertkov, yardım faaliyetleri yürüten Su Kulaçatan tarafından bulunarak hastaneye götürüldü. Akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan ve uzun süre kişisel bakımını yapamaması nedeniyle bacaklarında ciddi yaralar oluşan Chertkov, tedavisinin ardından Kulaçatan'ın evinde misafir edilmeye başlandı. Ülkesine dönmek istediğini söyleyen Chertkov için İl Göç İdaresi çalışma başlattı.

  • İstanbul Esenler'de sokakta yaşayan 76 yaşındaki Rusya vatandaşı Andrei Chertkov bulundu ve hastanede akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu.
  • Chertkov'un 16 Nisan 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı, yasal kalış izninin bulunmadığı ve 16 Ekim 2025'te vize ihlali nedeniyle sınır dışı kararı alındığı belirlendi.
  • Kendisine yardım eden Su Kulaçatan, Chertkov'u evinde misafir etmeye başladı.

İstanbul'da sokakta yaşayan 76 yaşındaki Rusya vatandaşı Andrei Chertkov'un durumu çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı. Esenler'in Nene Hatun Mahallesi'nde görülen Chertkov'un fotoğrafları, kimsesiz ve evsizlere yardım eden Su Kulaçatan'a ulaştırıldı.

Yaklaşık bir haftadır Esenler-Bağcılar arasında farklı sokaklarda kaldığı öğrenilen Chertkov, yapılan aramalar sonucunda bulundu.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİ ANLAŞILDI

Chertkov ile iletişim kurmaya çalışan Kulaçatan, 76 yaşındaki adamın Türkçe bilmediğini fark etti. Bunun üzerine Rusça bilen kişilerden yardım alındı.

Üzerinden kimlik veya pasaport çıkmayan kişinin adının Andrei Chertkov olduğu ve Rusya vatandaşı olduğu belirlendi. Chertkov, kendisine yöneltilen soruların ardından hastaneye gitmeyi kabul etti.

AKCİĞER ENFEKSİYONU TESPİT EDİLDİ

Yetkililere haber verilmesinin ardından Chertkov hastaneye götürüldü. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerde akciğer enfeksiyonu olduğu belirlendi.

Kan testlerinin temiz çıktığı belirtilirken, uzun süre kişisel bakımını yapamaması nedeniyle bacaklarında ciddi yaralar oluştuğu tespit edildi. Doktorların evde tedavi edilebileceğini belirtmesi üzerine ilaçları yazılan Chertkov taburcu edildi.

EVİNE GÖTÜRÜP MİSAFİR ETTİ

Hastanedeki işlemlerinin ardından Su Kulaçatan, Chertkov'u evine götürdü. Kulaçatan ve beraberindekiler, 76 yaşındaki adamın kirli kıyafetlerini değiştirdi, banyo yaptırdı, tıraşını yaptı ve tırnaklarını kesti.

Temiz kıyafetler giydirilen Chertkov daha sonra Kulaçatan'ın evinde misafir edilmeye başlandı.

TÜRKİYE'YE 2025'TE GİRMİŞ

Chertkov'un yanında bulunan belgelerdeki bilgilere göre 16 Nisan 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı ve yasal kalış izninin bulunmadığı belirlendi.

Hakkında 16 Ekim 2025'te vize ihlali nedeniyle sınır dışı kararı alındığı ve bildirim yükümlülüğüne tabi tutulduğu tespit edildi. Chertkov'un 17 Ağustos 2026'da yakalanarak Arnavutköy'e götürüldüğü ancak bildirim yükümlülüğünün halen aktif olması nedeniyle sınır dışı edilecek yabancılar kapsamında bulunmadığı belirlenerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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