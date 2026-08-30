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Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla başından vurarak öldüren şüpheli, olay yerinden kaçtıktan sonra aynı silahla otomobilinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı Neslihan K.'yi tabanca ile vurarak öldüren Aslan Çimen, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA KENDİSİNİ DE VURDU

Olay, dün Fahri Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çimen, Neslihan K.'yi tabanca ile başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Neslihan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan olay yerinden kaçan Çimen'in de cinayette kullandığı silahla otomobilinde kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Neslihan K.'nin ve Çimen'in cansız bedenleri, polisin olay yerlerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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