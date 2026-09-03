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Nepal'de sel felaketi: 1252 ölü, 4216 kayıp

Nepal'de sel felaketi: 1252 ölü, 4216 kayıp
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NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1252'ye yükseldiği, 4 bin 216 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1252'ye yükseldiği, 4 bin 216 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1252'ye ulaştığı, 4 bin 216 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, sel sularının sürüklendiği 8 farklı bölgeden cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. Can kayıplarının Chitwan'da 355, Doğu Nawalparasi'de 218, Batı Nawalparasi'de 208, Nuwakot'ta 177, Rasuwa'da 127, Gorkha'da 69, Dhading'de 60 ve Tanahun'da 38 olduğu bildirildi. Selde 301'i farklı hastanelerde olmak üzere toplam 5 bin 135 kişinin tedavi altına alındığı, helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 993 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 4 bin 216 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında yaklaşık 900 hidroelektrik santrali çalışanı ile 583 yabancı uyruklunun da bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 402 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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