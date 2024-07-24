Nepal'de uçak kazası: 19 kişiyi taşıyan kalkış sırasında pistten çıktı: 18 ölü

Nepal'de 19 yolcu taşıyan uçak kalkış sırasında pistten çıkıp alev aldı.

Nepal'in Katmandu şehrindeki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda (TIA) kalkış yaparken kaza yapan Saurya Havayolları'na ait 9N-AME (CRJ 200) uçağının enkazından 13 kişinin cesedi çıkarıldı. Pokhara'ya giden uçakta toplam 19 kişi bulunuyordu.

Uçağın 37 yaşındaki pilotu Manish Shakya, enkaz arasından kurtarılarak tedavi için Sinamangal'daki yakın bir hastaneye kaldırıldı. TIA'nın bilgi sorumlusu Gyanendra Bhul, The Himalayan gazetesine yaptığı açıklamada uçakta havayolu şirketinin teknik personelinin bulunduğunu söyledi.

Kaza sonrası uçaktan dumanlar yükseldiği görüldü. Kurtarma çalışmaları için olay yerine polis ekipleri ve itfaiye görevlileri sevk edildi.

Havayolu şirketi, 2019 yılında Hindistan merkezli Kuber Group tarafından 630 milyon Nepal rupisi karşılığında satın alınmıştı. 2021'de şirketin adını Kuber Airlines olarak değiştireceği yönünde haberler çıkmış, ancak bu plan askıya alınmıştı.

Bir rapora göre, Katmandu havalimanı, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle 6 Aralık 2018'de Saurya Havayolları'nın tüm uçuşlarını durdurmuştu. Şirket, havalimanına olan 355.000 dolarlık borcunun bir kısmını ödedikten sonra 8 Mart 2019'da operasyonlarına yeniden başlama izni almıştı.