Nepal'de heyelan sonucu 65 kişiyi taşıyan 2 otobüs nehre kapıldı: Sadece üç kişi yüzerek kurtulmayı başardı

Nepal'de yağmurların neden olduğu heyelan sonucu iki otobüs nehre sürüklendi. Otobüslerde bulunan 60'tan fazla kişiden sadece üçü yüzerek kurtulabildi.

Olay, başkent Katmandu'nun 120 km batısındaki Simaltar yakınlarında, Narayanghat-Mugling otoyolunda meydana geldi. Otobüslerde toplam 65 kişi bulunuyordu.

SADECE ÜÇ KİŞİ YÜZEREK KURTULABİLDİ

Hükümet yetkilisi Khima Nanda Bhusal, Trishuli Nehri'ne atlayarak kıyıya yüzdüğü bildirilen üç kişinin yerel halk tarafından yakındaki bir hastaneye götürüldüğünü ve tedavi altına alındığını belirtti.

Yetkililer, kayıp yolcuları aramak için askeri ve polisi seferber etti, ancak sürekli yağmur ve heyelan nedeniyle kurtarma çalışmaları zorlaştı ve yollar birçok yerde kapandı.

Polis sözcüsü Dan Bahadur Karki, Katmandu'dan Gaur'a giden ilk otobüste 41, Birgunj'dan Katmandu'ya giden ikinci otobüste ise 24 yolcu bulunduğunu söyledi. Yol boyunca daha fazla kişinin bindiği düşünülüyor.

ŞİDDETLİ YAĞMURLAR YÜZLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Haziran ortasından bu yana şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen heyelanlar ve seller, Nepal'de düzinelerce kişinin ölümüne neden oldu. Aynı otoyolda başka bir otobüs de heyelan tarafından sürüklendi ve şoför hayatını kaybetti. Diğer yaralanmalar hakkında bilgi verilmedi.

Katmandu'nun 150 km batısındaki Kaski bölgesinde ise heyelan üç evi yıkarken 10 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, felaketler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, devlet kurumlarına etkili arama ve kurtarma operasyonları yürütme talimatı verdi.

Haziran ayında başlayıp Eylül ayında sona eren muson mevsimi, Nepal'e yoğun yağışlar getirerek, dağlarla kaplı olan ülkede sık sık heyelanlara neden oluyor.