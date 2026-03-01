Haberler

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ölen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in neden sığınakta değil de konutta olduğu sorusu yanıt buldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu." dedi.

  • İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in konutuna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.
  • Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi ve ülke genelinde 7 gün resmi tatil kararı alındı.
  • Saldırıda Hamaney'in yanı sıra yakın danışmanı Ali Şamhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur ve İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade öldürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

İRAN'DA 40 GÜNLÜK YAS

İran medyası, Hamaney'in saldırılarda yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ölüm haberinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Ayrıca ülke genelinde 7 gün resmi tatil kararı alındı.

İran devlet televizyonu, Hamaney'in vefatını "İran İslam Devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadeleriyle duyurdu.

"CEZASIZ KALMAYACAK" MESAJI

Hamaney'in ölümünün açıklanmasının ardından İran hükümeti sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının cezasız kalmayacağı vurgulanarak, faillerin ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifade edildi. İran Cumhurbaşkanlığı da benzer bir açıklama yaparak saldırının karşılıksız bırakılmayacağını belirtti.

"SIĞINAKTA SAKLANMAK İSTEMEDİ"

İran'ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Laricani ise Hamaney'in son günlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı.Ondan böyle oldu." dedi.

KONUTU 30 BOMBAYLA HEDEF ALINDI

Öte yandan Hamaney'in öldürüldüğü ABD ve İsrail ortak operasyonunun detayları da ortaya çıktı. İsrail savaş uçaklarının konutuna 30 bombayla düzenlediği saldırıda kızı, damadı, torunu ve geliniyle birlikte yaşamını yitiren Hamaney'in cenazesinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi. Öte yandan Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

TOPLANTI SAATİNDE VURDULAR

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre; İsrail'in Hamaney ve üst düzey siyasi ve askeri liderlerini vurduğu gün ve saat özenle seçildi. Hamaney ve İran'ın üst düzey kadrosunun toplantı yaptığı cumartesi günü İran saatiyle 10:00'u seçen İsrail jetleri konuta 30 bomba bıraktı. Bombalar, Hamaney'in konutunu tamamen yok etti. Saldırıda Hamaney'in yakın danışmanı Ali Şamhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade öldürüldü. İran devlet televizyonu Hamaney'in öldüğünü doğruladı.

AYLAR ÖNCESİNDEN ADIM ADIM PLANLAMIŞLAR

Bu "baştan aşağı" hedefleri vuran harekat öncesinde İsrail askeri heyeti Washington'da yoğun mesai harcadı. Genelkurmay başkanı, hava kuvvetleri komutanı, Mossad direktörü planlama sürecine katıldı. Netanyahu Aralık ayında Florida'da Trump ile bir araya geldi. İkili nükleer programın sürmesi halinde askeri müdahalenin haklılığı konusunda uzlaştı.

Haberler.com
