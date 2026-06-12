Sabiha Gökçen Havalimanı kulesi milli maçlarda kırmızı beyaz renklere bürünecek

Dünya Kupası süresince Türkiye’nin maç günlerinde kırmızı-beyaz renklerle ışıldayacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrol kulesini, İstanbul’a iniş ve kalkış yapan uçaklardaki yolculara ve tüm havalimanı ziyaretçilerine milli takım ruhunu hissettirmesi hedefleniyor.

''TARİF EDİLEMEZ BİR GURUR''

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, “A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olması, hepimize tarif edilemez bir gurur yaşatıyor. HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik.'' dedi.

''KIRMIZI-BEYAZ RENKLERLE DONATACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Kacır, ''Günde binlerce misafirlerimizi ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı-beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik. İnanıyoruz ki Bizim Çocuklar, bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla" dedi.