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Sabiha Gökçen Havalimanı kulesi milli maçlarda kırmızı beyaz renklere bürünecek

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Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol takımına destek olmak amacıyla Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrol kulesinin maç günleri kırmızı beyaz renge bürüneceği kaydedildi.

  • Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, Dünya Kupası süresince Türkiye'nin maç günlerinde kırmızı-beyaz renklerle aydınlatılacak.
  • Uygulama, İstanbul'a iniş ve kalkış yapan uçaklardaki yolculara ve havalimanı ziyaretçilerine milli takım ruhunu hissettirmeyi hedefliyor.
  • HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Dünya Kupası süresince Türkiye’nin maç günlerinde kırmızı-beyaz renklerle ışıldayacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrol kulesini, İstanbul’a iniş ve kalkış yapan uçaklardaki yolculara ve tüm havalimanı ziyaretçilerine milli takım ruhunu hissettirmesi hedefleniyor. 

''TARİF EDİLEMEZ BİR GURUR''

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, “A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak olması, hepimize tarif edilemez bir gurur yaşatıyor. HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik.'' dedi.

''KIRMIZI-BEYAZ RENKLERLE DONATACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Kacır, ''Günde binlerce misafirlerimizi ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı-beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik. İnanıyoruz ki Bizim Çocuklar, bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla" dedi.

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