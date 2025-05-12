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IKBY Başkanı Barzani, PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşıladı

IKBY Başkanı Barzani, PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşıladı
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. Barzani yaptığı açıklamada, "PKK'nın kendini feshedip silahsızlanma ve Öcalan'ın çağrısını yerine getirme kararını bölgede yeni bir sayfa açacak kararlı bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, siyasi olgunluğun bir göstergesi olup, Türkiye ve bölgede birlikte yaşamayı ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyaloğun önünü açmaktadır. Bu, onlarca yıldır süren şiddet ve acılara son verecek, bölgeyi yeni ilerleme ufuklarına taşıyacak kalıcı ve kapsamlı bir barış için doğru koşulları yaratacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece destek verme rolünü takdirle karşılıyoruz. Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü yardım ve desteği sağlamaya devam etmeye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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