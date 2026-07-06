Zihni Göktay’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna törenle uğurlanacak

Aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede, 81 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay, 28 yıl oynadığı “Lüküs Hayat” ile Türk tiyatrosuna damgasını vurdu. Usta isim, 53 yıllık sanat hayatında 72 farklı oyunda rol aldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, usta oyuncunun cenaze programına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre usta oyuncu için 7 temmuz (yarın) saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Cenazesi ise törenin ardından Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

İşte açıklamanın tamamı:

“Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçılarından, sanat yaşamı boyunca tiyatromuza büyük katkılar sunan değerli sanatçımız Zihni Göktay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Usta sanatçımız için 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecektir. Cenazesi Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecektir.

Şehir Tiyatroları ailesi olarak, usta sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiasına ve İBB Şehir Tiyatroları ailemize başsağlığı diliyoruz.”

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Usta ismin ölüm haberini, kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Göktay Dilbaz, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti.

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

Ömrünü sanata adayan Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel kariyerine 1964'te Ankara Meydan Sahnesi'nde başlayan sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatrolarına geçtiği 1973'e kadar bu görevini sürdürdü.

Göktay, 1978-1996 yıllarında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla unutulmazlar arasına girdi. Sanatçı, 36 yılda 72 oyunda rol aldı.