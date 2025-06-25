NATO Zirvesi'nde Türkiye'de 2026'da Toplanma Kararı

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin karar bildirgesi açıklandı. Buna göre 32 üye ülkenin liderleri 2026'da Türkiye'de bir araya gelecek.

Zirvenin tarihi ve hangi kentte düzenleneceği henüz açıklanmadı.

İki gün süren görüşmelerin sonucunda NATO üyeleri, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti.

Bildirgede buna gerekçe olarak Rusya ve "kalıcı terörizm" tehditleri gösterildi.

Zirvenin sonunda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yüzde 5'lik taahhüdün yüzde 3,5'inin NATO ordularını ve ihtiyaç duydukları ekipmanı finanse etmek için "çekirdek savunma harcamalarına" gideceğini söyledi.

Kalan yüzde 1,5'lik bölümün güvenliği desteklemek için yatırıma harcanacağını belirtti.

Zirvenin son gününde konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, güvenlik harcamalarına siber güvenlik ve enerji ağlarını korumanın da dahil olduğunu söyledi.

İngiltere'nin savunma harcamalarının 2027 yılına kadar ülkenin GSYİH'ının en az yüzde 4,1'ine ulaşacağını ekledi.

Lahey'deki zirve, ikinci kez ABD başkanı olarak seçildikten sonra Donald Trump'ın katıldığı ilk NATO zirvesi oldu.

Rutte konuşmasında, Donald Trump'ın ABD'nin "NATO'ya bağlı" olduğunu açıkça belirttiğini, ancak Avrupa üyeleri ve Kanada'nın askeri ittifak için "yükün çoğunu" üstlenmesini istediğini söyledi.

Trump'ın daha önce paylaştığı mesajlarına göre ABD Başkanı'na övgülerde bulunan Rutte, NATO ülkelerinin yüzde 5 önerisini kabul etmesini Trump'ın "zaferi" olarak nitelendirmişti.