NATO Zirvesi'nde Türkiye'de 2026'da Toplanma Kararı

NATO Zirvesi'nde Türkiye'de 2026'da Toplanma Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde, üye ülkelerin liderleri 2026'da Türkiye'de bir araya gelecek. Zirvede savunma harcamalarının 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması kararlaştırıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin karar bildirgesi açıklandı. Buna göre 32 üye ülkenin liderleri 2026'da Türkiye'de bir araya gelecek.

Zirvenin tarihi ve hangi kentte düzenleneceği henüz açıklanmadı.

İki gün süren görüşmelerin sonucunda NATO üyeleri, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti.

Bildirgede buna gerekçe olarak Rusya ve "kalıcı terörizm" tehditleri gösterildi.

Zirvenin sonunda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yüzde 5'lik taahhüdün yüzde 3,5'inin NATO ordularını ve ihtiyaç duydukları ekipmanı finanse etmek için "çekirdek savunma harcamalarına" gideceğini söyledi.

Kalan yüzde 1,5'lik bölümün güvenliği desteklemek için yatırıma harcanacağını belirtti.

Zirvenin son gününde konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, güvenlik harcamalarına siber güvenlik ve enerji ağlarını korumanın da dahil olduğunu söyledi.

İngiltere'nin savunma harcamalarının 2027 yılına kadar ülkenin GSYİH'ının en az yüzde 4,1'ine ulaşacağını ekledi.

Lahey'deki zirve, ikinci kez ABD başkanı olarak seçildikten sonra Donald Trump'ın katıldığı ilk NATO zirvesi oldu.

Rutte konuşmasında, Donald Trump'ın ABD'nin "NATO'ya bağlı" olduğunu açıkça belirttiğini, ancak Avrupa üyeleri ve Kanada'nın askeri ittifak için "yükün çoğunu" üstlenmesini istediğini söyledi.

Trump'ın daha önce paylaştığı mesajlarına göre ABD Başkanı'na övgülerde bulunan Rutte, NATO ülkelerinin yüzde 5 önerisini kabul etmesini Trump'ın "zaferi" olarak nitelendirmişti.

BBC
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli

Erdoğan'dan NATO zirvesinde tarihi çağrı: Tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu

Trump'ı görmezden geldiler! Liderler o maddeye bağlılığını yineledi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor

Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçeli eski isimle anlaşıyor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.