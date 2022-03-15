NATO savaşa doğrudan müdahil olacak mı? Genel Sekreteri Stoltenberg'den yanıt: Gerekli desteği sağlıyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 20 gün geçerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın hava sahasını kapatma taleplerine yanıt veren Stoltenberg, NATO'nun savaşa dahil olup olmayacağına da değindi.

"PUTİN SAVAŞI DURDURMALI"

"Kosova örneklerini düşündüğümüz zaman NATO için eşik nedir? Rusya'nın sebep olduğu ölümler ne aşamada NATO'nun doğrudan müdahalesini gerektirecektir?" sorusuna Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca destekledi, 2014 yılındaki Kırım'ın işgali zamanında destek verdi, askeri eğitim verdi şu anda bu kişiler de cesurca savaşıyorlar. Bu yıllarca devam eden destek yaptıklarımızın çok önemli olduğunu gösterdi. 2014'e kıyasla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çok daha güçlü. Putin savaştan sorumlu. Savaşı şu an bitirebilir. Tam olarak da kendisine bu çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna çok değerli bir ortak ve partnerimiz. Desteklediğimiz, desteklemeye devam edeceğimiz ve desteğimizi artıracağımız bir ortak. Bizim bir ittifak olarak sorumluluğumuz hepsini korumak ve güçlendirmek. Ancak Putin sonunda bu işgalden sorumludur ve güçlerini çekerek bu savaşı durdurmalıdır" dedi.

"GEREKLİ DESTEĞİ SUNUYORUZ"

"Ukrayna'nın talebine karşılık, NATO ve ABD neden savaş uçaklarının dahil olmayacağını söylüyor?" sorusuna ise Stoltenberg, "NATO müttefikleri ekipman destekleri sunuyorlar, hava savunma sistemleri de bunun içinde. Her bir tür desteğin detayına girmeyeceğim çünkü bu daha zor hale getirecektir. Biz NATO müttefikleri ileri hava savunma konusunda gerekli desteği sağlıyoruz" yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

"BİZ DİKKATİMİZ DAHA DA ARTIRIYORUZ"

Stoltenberg ayrıca, "Biz dikkatimizi daha da artırıyoruz. Hava sahamızı daha dikkatli şekilde izlemeye devam ediyoruz. İzleme çaplarımız ve hava devriye çalışmaları da buna dahil. Aynı zamanda ihtiyaç olursa daha seri yanıt vermeye de çalışıyoruz. Romanya hava sahasına giren bir objeyi tespit ettik ve Romanya savaş uçakları hızlı şekilde yönlendirildi. Hırvatistan'da da benzer bir durum söz konusuydu. NATO bunu incelemeye devam ediyor. Şu ana kadar elde ettiğimiz bulgular Hırvatistan'a düşenin silahlı bir drone olmadığı ancak dikkatimizi artırmaya devam edeceğiz ki gerektiğinde reaksiyon verelim" ifadelerini kullandı.