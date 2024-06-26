NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte oldu

NATO müttefikleri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi bir sonraki genel sekreter olarak seçti. Görev süresi dolan eski Genel Sekreter Jens Stoltenberg, halefi Rutte'yi "Gerçek Transatlantikçi, güçlü lider ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

BÜTÜN ÜLKELER TARAFINDAN DESTEKLENDİ

2014 yılında göreve gelen Stoltenberg geçmiş yıllarda Norveç'te ana muhalefet liderliği ve başbakan olarak çalışmış bir isimdi. Öte yandan Rutte'nin adaylığı NATO'da yer alan bütün ülkeler tarafından desteklendi.

RAKİBİ GEÇEN HAFTA YARIŞI BIRAKMIŞTI

NATO Genel Sekreterliği görevine Mark Rutte'nin atanması, bu görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.

TÜRKİYE DE LİDERLİK İÇİN DESTEK VERDİ

Türkiye, nisan ayında yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti. 26 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rutte burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin ardından NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini ifade etmişti.

MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967'de Hollanda'nın güneyinde yer alan Lahey şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Leiden Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1988'de Liberal Gençlik Örgütü'nün yönetim kurulu üyesi oldu ve 1991 yılında kadar görevini sürdürdü.

1993 yılında partinin yönetim kurulu üyesi olan Mark Rutte, 2004'te Hollanda'da Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaya başladı.

2006 yılında VVD'nin lideri olarak göreve başlayan Mark Rutte, 2010 yılına kadar mecliste grup başkanlığı yaptı. 14 Ekim 2010 tarihinde Hollanda başbakanı oldu.