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Stoltenberg'den Türkiye'ye mesaj niteliğinde sözler: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız

Dünya Haberleri

Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten dikkat çeken İsveç mesajı geldi. Finlandiya ile birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'i de NATO'da görmek istediklerini söyleyen Stotenberg, "Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç'in üyelik süreci devam etmektedir. İsveç'in de vermiş olduğunu sözleri tutması gerekiyor. İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte İsveç'le beraber NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya, Türkiye'nin onay belgesini ABD'ye teslim etmesinin ardından resmen NATO'ya katıldı. Finlandiya'nın katılımı, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun katılım belgelerini ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a vermesi ile resmiyet kazandı.

Finlandiya'nın NATO'ya kabulünün ardından gözler İsveç'e çevrildi. Zirvede konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'dan sonra İsveç'in de NATO'ya katılmasını arzu ettiklerini söyledi.

İsveç'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirten Stoltenberg şunları söyledi: "İkimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kez görüştük İsveç'in üyelik sürecini üçlü mekanizmanın çalıştırılması konusunda mutabık kaldık. Bunun sonrasında ilerlemeye devam etmek gerek. İsveç'in üyelik süreci devam etmektedir. İsveç'in de vermiş olduğunu sözleri tutması gerekiyor. İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız.

Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Jens Stoltenberg Finlandiya İsveç Nato Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hsn:

Mayıs ayına güveniyor muhalefet iktidar olursa zaten isveçin üye yapılacağını söylemişti chpli ünal çeviköz

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