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NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler

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NATO Müttefik Deniz Komutanlığı, Akdeniz'de düzenlenen 'Deniz Muhafızı Harekatı' tatbikatı kapsamında TCG Salihreis'in güvertesinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

TCG SALİHREİS'İN GÜVERTESİNİ PAYLAŞTILAR

Paylaşımda, Akdeniz'de Türk Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri'nin de katılımıyla düzenlenen 'Deniz Muhafızı Harekatı'ndan bir görsele yer verildi. TCG Salihreis Fırkateyni'nin güvertesinden paylaşılan görselde, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının geçtiği görüldü.

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı

NATO'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TCG Salihreis (F 246), NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nın Akdeniz'deki Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Türk hava unsuru ile Hava Deniz Koordinasyon operasyonları gerçekleştirdi. Deniz Güvenliği Operasyonları, birlikte çalışabilirlik yoluyla deniz durum farkındalığını sürdürmek, terörizmi caydırmak ve terörle mücadele etmek ve kapasite oluşturmayı geliştirmek, karşılıklı yararları teşvik etmek için bir deniz güvenlik operasyonudur."

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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