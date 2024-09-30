Üye Girişi
Haberler

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liderleri Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım, "Meydandan asla çekilmeyeceğiz, düşman ile savaşacağız. İsrail karadan saldırırsa hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybetmesi sonrası, gözler karşı cepheden gelecek yanıta çevrilmişti. İsrail'e meydan okuyan Hizbullah, yeni liderini de yakında seçeceklerini belirtti.

İsrail, 27 Eylül Cuma günü Beyrut'ta Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ve Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer bazı üst düzey isimler hayatını kaybetti. Lübnan medyası, savaş uçaklarının ağır bombalarla gerçekleştirdiği saldırıları, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaştan bu yana Beyrut'un maruz kaldığı en ağır hava bombardıman olarak niteledi.

"NASRALLAH FİLİSTİN'E AŞIKTI"

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah'ın ölümünün ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Kasım, "Halklar Nasrallah'ı seviyordu. Nasrallah Filistin'e aşıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Lübnan'a ve özgür tüm insanlara başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle söze başladı.

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Kasım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • "Bize darbe vurdular ama biz yolumuza devam edeceğiz. Biz Allah'ın verdiği zafer sözüne inanıyoruz.
  • Hizbullah, hedefleri yolunda ilerleyecek. Meydanda hazırız, meydandan çekilmeyeceğiz. İsrail, Lübnan'a her yere saldırıyor. Köy köy seçiyor, zarar vermediği bir ev, köy kalmadı. Sivillere, sağlık ekiplerine saldırıyor. Çocukları, kadınları, yaşlıları hedef alıyor.
  • Amerika, İsrail'i bütün imkanlarıyla destekliyor. Bu soykırımda Amerikalılar da sınırsız destek vererek İsrail'i savunuyor.
  • Asla bu savaş meydanından geri çekilmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki, bu savaş uzun sürebilir. Bütün ihtimallere karşı hazırız. İsrail kara saldırısı başlatırsa, direniş güçlerimiz hazır. İsrailli düşmanlarımız hedeflerine asla ulaşamayacak, bu savaştan zaferle çıkacağız. İsrail bizim askeri gücümüzü asla bitiremez.

"1 MİLYON İSRAİLLİ KAÇTI"

Hizbullah'ın İsrail saldırılarına füze saldırılarıyla yanıt verdiğini belirten Naim Kasım, "Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık" dedi.

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

"ELİMİZDE OLAN BÜTÜN LİDERLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hizbullah'ın merakla beklenen yeni liderine de değinen Kasım, "Hizbullah'a en yakın zamanda yeni genel sekreter seçeceğiz. Elimizde olan bütün lideri değerlendireceğiz. Hepiniz rahat olun ki, seçimler çok rahat olacak" ifadelerini kullandı.

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular
Kaynak: Haberler.com / Dünya

Güncel İsrail Dünya

Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti

 Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor, talep patlaması yaşanıyor

Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor
500

Yorumlar (24)

Seyhmus Aydin:

Allah sizinle olsun mucahitler

34
16
yanıtYanıtla
Yasemin Kırlangıç:

Aynen hav hav ????

32
17
yanıtYanıtla
Soykanlar:

Tamam. masumlar öld.ürüllmeye devam edilecek o zaman. yazık ki bu dünyaya ve bu zamanda bu dünyada yaşayan masumlara.

35
12
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

hep rest çekiyorlar ama neticede kaybeden taraf onlar oluyor rest çektikçe içlerinden biri rahmetli oluyor

27
10
yanıtYanıtla
veli İdi:

Kuklacık…

19
9
yanıtYanıtla
VEFA:

Akıl da herkese nasip olmuyor! Ehlen ve sehlen... Ya seve seve, ya eze eze!.. Nasıl arzu ederseniz!..

9
18
yanıtYanıtla
Nurullah Akarslan:

bence savaştan cekiliyoruz diyip kendisini toparlaması lazım cok agir darbe aldılar

6
11
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

İsrail uçaklarla bombalıyor karadan girerse çok zayiat verir daha bombalaya devam eder

11
3
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

palavracılar sizi

7
7
yanıtYanıtla
Emir Güler:

ÇİFT ÇEKERLER KAPALIYSA ÇEKEMEZLER AÇIKSA ÇEKERLER ÇEKERLERRR

4
3
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara Hava Durumu ve 5 Günlük Tahminler SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });