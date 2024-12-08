Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhaliflerin birçok kritik kentin ardından dün gece başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 53 yıllık Beşar Esad dönemi resmen sona ermiş oldu.

"ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ"

Esad'ın Şam'ı terk etmesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletirken ülkede kontrolü büyük ölçüde ele geçiren silahlı muhaliflerden dikkat çeken bir çağrı geldi.

MUHALİFLERDEN KRİTİK ÇAĞRI

Suriye'de yaşanan iç savaş ve baskılar nedeniyle yurt dışına çıkmak durumunda kalan Suriyelilere yönelik bir çağrı yapan muhalifler "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.