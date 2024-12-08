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Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

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Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

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Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü büyük ölçüde ele geçiren muhalifler, 53 yıllık Beşar Esad dönemini sona erdirirken dikkat çeken bir çağrıda bulundular. Yurt dışındaki Suriyelileri ülkelerine çağıran muhalifler "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhaliflerin birçok kritik kentin ardından dün gece başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 53 yıllık Beşar Esad dönemi resmen sona ermiş oldu.

"ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ"

Esad'ın Şam'ı terk etmesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletirken ülkede kontrolü büyük ölçüde ele geçiren silahlı muhaliflerden dikkat çeken bir çağrı geldi.

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

MUHALİFLERDEN KRİTİK ÇAĞRI

Suriye'de yaşanan iç savaş ve baskılar nedeniyle yurt dışına çıkmak durumunda kalan Suriyelilere yönelik bir çağrı yapan muhalifler "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhaliflerden ülkeyi terk etmek zorunda kalanlara çağrı: Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti
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Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

eski günlerini arayacaklar

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıKucucek Dogalgaz:

dönmezler. Türkiye de keyif yapıyorlar.hainler

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

bu iş daha bitmedi 12 yılda ele gecirmeyen Esed 12 günde savaşmadan ele geçirildi nasıl bir anlaşma nasıl bir pilan bilinmiyor herkes sustu Rusya hiç yardım etmedi Esed direnmedi İran oralı bile olmadı 2 ci pilan nasıl olur bilmem ama tahminen birleşen birden farzla örgüt birbiriyle savaşıpta yada anlaşarak süriyede 3 devlet pilani olabilir zaten ilk başta pilan buydu

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıAdem:

Onlar artık çok zenginler ülkemizde.Ticaret bile yapıyorlar, her yerdeler geri dönerler mi hiç

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

kimse donmezzzz

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Haber YorumlarıGündüz Çilekaroğlu:

Suri hadi bakalım

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Hadi Erdoğan bey bundan sonra ne bahane bulacaksınız,, şimdi Suriyeliler artık geri dönecek mi?? Bana kalırsa aslında Türkiye'de insanlar ayaklanip başımızdakini indirmeli Esad'ın kaçışı gibi

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