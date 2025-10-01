MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

"SUMUD FİLOSU'NDAN 3'Ü TÜRK 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Filodan Türkiye'ye "tahliye" çağrısı geldi. Çağrı ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.