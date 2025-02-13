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Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Fransa ile Yunanistan'ı karşı karşıya getiren Türkiye'ye meteor füzesi satışıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, füze alımının Eurofighter tedariki sürecindeki paket içerisinde yer aldığını ve çalışmaların sorunsuz sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Bilgilendirmede Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin de açıklama yapıldı.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Irak ve Suriye'de icra edilen operasyonların kesintisiz olarak devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, bin 799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN PLANINA TEPKİ

İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır" dedi.

YUNANİSTAN'A METEOR FÜZESİ TEPKİSİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan Meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir."

SURİYE'DE YENİ HÜKÜMETİN AFRİN'DE KONTROLÜ ELE ALDIĞI HABERLERİ

Bakanlık kaynakları, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığı haberlerine ilişkin, "Suriye'deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye'nin kuzeydoğusu olmak üzere Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye'deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Ayrıca Suriye'ye askeri ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

MİÇOTAKİS, MACRON'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü Türkiye'ye Meteor hava savunma füzelerinin satışına ilişkin görüşmeler gerçekleştirmişti.

Fransa'nın bu füzeleri Türkiye'ye satacağını doğrulaması, Akdeniz'de Türkiye'yi en büyük askeri rakibi olarak gören Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan Savunma Bakanı Fransa'nın "bir Yunan müttefiki olarak tehlikeli bir seçim" yaptığı açıklamasını yapmıştı.

'ANLAŞMA KESİN DEĞİL'

Bu açıklamalardan sonra Brüksel'deki AB zirvesi sırasında yapılan toplantıda, bu satışın Atina'da yarattığı endişeler ele alınmıştı. Görüşmelerin "olumlu bir atmosferde" geçtiği bildirilmişti.

Miçotakis, Birleşik Krallık'ın arabuluculuğunda Türkiye ile Avrupa füze konsorsiyumu MBDA arasında süren müzakereler hakkında detaylı bilgi talep etmişti.

Macron, Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı ancak nihai bir anlaşmaya varılmadığını vurgulamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile anlaşma yapılacağını kesin olarak görmek doğru olmaz" diye konuşmuştu.

Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

METEOR FÜZESİ NEDİR?

Meteor füzesi, öncelikle MBDA tarafından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile işbirliği içinde geliştirilen son teknoloji ürünü bir Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füze.

Füze, uçuşu boyunca sürekli itiş gücü sağlayan benzersiz bir katı yakıtlı ramjet motoruna sahip.

Bu tasarım, Mach 4'ten daha yüksek hıza ve hedeflerin kaçmasını zorlaştıran geniş bir Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) katkıda bulunuyor.

Meteor füzesi 100 kilometreyi aşan bir operasyonel menzile sahip ancak maksimum menzil ayrıntıları kamuya açıklanmıyor.

Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Biz alt tabakayı uyutmanızı, oylarınızı konsolide etmek için yobaz takımına yönelik din temelli siyaset yapmanızı anlıyoruz. Avrupa ve NATO yolundan sapmadığınız sürece sorun yok, destek çok!..

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bu zamlar devam ederse Allah jn bizi savasa sokma ihtimali cok yüksek bazen bir musibet bin nasihatten daha etkili misali uyar uyar marketciler ev sahipleri durmuyor surekli zam surekli zam hukumetin de onlardan asagi kalan yani yok ustune belediyeler az once zam yaptı haberi falan ihtimal cok yuksek ben Allah in kanunlarini bildigim icin diyorum

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Haber YorumlarıDoğuş:

Çeyrek asırda onu yaptık bunu yaptık sonuç yine dışarıdan füze ,uçak almak için elestidikleri ülkelerin kapısında bekliyorlar.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Bir video izlemiştim , yurdumuzdaki deperm afetinde kuyu bumbası kullanıldı diyordu , ne derece doğru acaba...

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bop projesine devam etmek için yeniden secilmeli

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Haber Yorumlarısorucs:

test test

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

bunlarda kendı arasında eglenıyor..cocuklar kavga etmeden oynayın..bızımkılerde nerden prım yapsam dıye onun bunun camına tas atıyor

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