MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

27 Kasım Cuma günü Suriye'deki Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatarak Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve ardından son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçiren silahlı muhalif gruplar başkent Şam'a doğru ilerleyişini sürdürüyor.

ESAD KİRLİ PLANI DEVREYE SOKTU

Muhaliflerin herhangi bir çatışmaya bile girmeden kontrolü ele geçirdiği kentlerin sayısı neredeyse her saat artarken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise kirli planı devreye almış durumda.

DEYRİZOR'U TERÖR ÖRGÜTÜNE DEVRETTİLER

Çekildiği alanları PKK/YPG'ye bırakan Esad rejimi son olarak ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütüne devretti.

MİT GELİŞME SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Esad'ın bu hamlesi ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nı harekete geçirdi. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

SERHAT ÖZMEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

BİRÇOK BÖLGEDE SİLAHLI FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.