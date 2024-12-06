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Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Esad rejimi çekildiği alanları PKK/YPG'ye bırakıyor. Kartların adeta yeniden dağıtıldığı bölgede, MİT dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Serhat Özmen yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

27 Kasım Cuma günü Suriye'deki Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatarak Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve ardından son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçiren silahlı muhalif gruplar başkent Şam'a doğru ilerleyişini sürdürüyor.

ESAD KİRLİ PLANI DEVREYE SOKTU

Muhaliflerin herhangi bir çatışmaya bile girmeden kontrolü ele geçirdiği kentlerin sayısı neredeyse her saat artarken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise kirli planı devreye almış durumda.

DEYRİZOR'U TERÖR ÖRGÜTÜNE DEVRETTİLER

Çekildiği alanları PKK/YPG'ye bırakan Esad rejimi son olarak ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütüne devretti.

MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

MİT GELİŞME SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Esad'ın bu hamlesi ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nı harekete geçirdi. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

SERHAT ÖZMEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

BİRÇOK BÖLGEDE SİLAHLI FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıNur Zo:

Niye getiriyorsunuz sıkın kafasına gitsin

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıFA null:

bam bam bam

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMelisa:

Acımayın BAM BAM BAM !

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

getiriyorlar ki, icimizden bir olsun hapisten cikinca... sonra memleket aleyhine calismalarina daha rahat devam etsin...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

memur maaşlarına %70 zam yapılsın acil.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMuratsa:

DEVLET BAHCELİ DUYMASIN ADAM Bİ YERLERINI YIRTIYO ÖÇALANI BIRAKACAM DIYE SİZDE KALKIP APO NUN ELEMANLARINI YAKALIYOSUNUZ APO VAZ GECER BAHCELIDE ÜZÜLÜR.

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Kemal Kilicdaroglu istifa etsin :-)

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Haber YorumlarıTaş:

İstihbarat ne ya olsa olsa militanlarına olur hadi bilemedin ajanına, bunlar örgüt

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Haber YorumlarıErgün Kun:

kaç gündür suriye ile ilgili haberlerde dikkatimi ceken bir cümle " 27 kasım cuma" diye başlayan haber yazıyorsunuz bi zahmet o hatayı düzeltin artık!!!

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