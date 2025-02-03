MİT, Beşiktaş saldırısını organize eden teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi.

ÖNCELİKLİ HEDEF LİSTESİNE ALINDI

MİT, PKK/YPG'nin 2015 yılından beri Türkiye'de gerçekleştirdiği, çok sayıda asker ve polisin şehit olduğu terör eylemlerini organize eden 'Azad' kod adlı Mahmut Ağca'yı, öncelikli etkisiz hale getirilecek hedef listesine aldı. MİT'in, istihbarat ağı sayesinde PKK/YPG'li terörist Ağca'nın Ayn El Arab'da olduğu belirlendi. Kendisine bağlı örgüt kadrolarını ve eylemleri uzaktan yönettiği için güvende olduğunu düşünen Mahmut Ağca, bir evde örgütsel görüşme yaptığı sırada düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

2006 yılında bölücü terör örgütüne katılan Ağca, 2015 yılına kadar örgütün sözde sivil savunma birlikleri faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün sözde askeri istihbaratına girerek Suriye'den Türkiye'deki terör eylemlerini organize etmeye başladı. Türkiye'deki eylemler için Suriye'den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi. 'Azad' kod adlı Mahmut Ağca'nın rol aldığı terör faaliyetleri şu şekilde:

29 Ağustos 2015'te Şanlıurfa'da 2 polisin şehit olduğu ekip aracına yönelik saldırı. 10 Ağustos 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı Çevik Kuvvet servis aracına yönelik saldırı. 10 Aralık 2016'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı. 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırı. 7 Ağustos 2024'te Suriye Azez'de yer alan kontrol noktasında Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü TIR ile gerçekleştirilen terör saldırısı.