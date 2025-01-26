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MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında üst düzey temaslar yoğunlaşırken; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni hükümet, birçok alanda yeni adımlar atarken; Türkiye'den üst düzey isimler de Suriye'ye giderek temaslarını sıklaştırıyor.

İBRAHİM KALIN ŞAM'DA

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek için Şam'a gitti.

Şam'da gerçekleşen ziyarette ikili ilişkiler?, terör ve yeniden inşa süreçlerine dair fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den başkent Şam'a ilk üst düzey ziyaret Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafın yapılmıştı. Kalın Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Omurgasızlar bugun ahmet şara dediğiniz el nusradayken türk askerleri sefter taş ile fhim şahinin yakılmasından mesul bir teröristtir

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Suriye için güzel günler göreceğiz inşallah

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Haber YorumlarıSaid Kurt:

Artık bazılarına kalın gelicek)

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Suriye ordusunu silahlandırmak gerekir ! Özellikle omuzdan atılan anti tank ! İHA siha karşıtı savunma ve hisar gibi hava savunma sistemleri verip 1-2 milyonluk bir Arap ordusu kurulmalı! İsrail’in başına bela edilmeli Suriye ! İsrail’e huzur yok hep savaşacaklar barış onlara haram

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Haber YorumlarıPolat46 null:

1..2 ayda mit baskaninin 2nci kez sama gitmesi tarihte gorulmeyen bir durum...ne oluyor neler oluyor hakl ile paylasilmali hersey

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Haber YorumlarıVEFA:

Emevii Camii'nde tesbih namazı kılacaktır. Kesin!

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Arkadaki bayragimiz bile dogru duzgun olculerde degil... ne isiniz var samda kardesim ya... yuzunuzu avrupadan ortadoguya cevirdiniz, buyuk hata yapiyor Turkiye... bu hukumet bitirdi ulkeyi. tarimindan tut, endustrisine, ekonomiden tut egitime scri batirdi ulkenin icine. simdi de tutturmus sam diye. yedircekler size bir sam tatli goreceksiniz...

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Kalinda dahil olmak üzere bunların hepsi sanki Suriye hükümeti..

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Haber YorumlarıEjder Kara:

Şam’a gidecektim vize vermediler.

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Haber YorumlarıAhmet aslan:

Al birini vur ötekine

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