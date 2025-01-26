MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni hükümet, birçok alanda yeni adımlar atarken; Türkiye'den üst düzey isimler de Suriye'ye giderek temaslarını sıklaştırıyor.

İBRAHİM KALIN ŞAM'DA

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek için Şam'a gitti.

Şam'da gerçekleşen ziyarette ikili ilişkiler?, terör ve yeniden inşa süreçlerine dair fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den başkent Şam'a ilk üst düzey ziyaret Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafın yapılmıştı. Kalın Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.