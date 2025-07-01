MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil kentine gitti. Kalın, burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve KDP Lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum ve 'Terörsüz Türkiye' süreci masaya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere bugün Irak'ın Erbil kentine gitti.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN KUZEY IRAK'TA KRİTİK TEMASLAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, KDP Lideri Mesut Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IBYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Görüşmelerde masaya gelen en önemli konu başlıklarından birisi de 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Tüm bölgenin terörden arındırılması ve bölge gündeminden terörün tamıyla çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Görüşmelerde Türkmenlerin siyasi süreçlerdeki rolü ve güvenliği konusu da ele alındı. Türkiye'nin Irak Türkmenlerinin yanında olduğu dile getirildi. Öte yandan, önümüzdeki dönem Irak yönetimi ve IKBY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğin de vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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