Miss Germany 2024 yarışmasının şampiyonu 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer odu

Almanya'da yılın en güzel kadınını seçmek için Miss Germany 2024 isminin verildiği bir güzellik yarışması düzenlendi. 15 bin kadının katıldığı yarışmanın birincisi ise 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer oldu.

25 BİN EURONUN SAHİBİ OLDU

6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Apameh Senauer, güzelliğiyle yarışmada şampiyonluğu göğüsledi. Alman bir eşi olan ve iki çocuk sahibi olan genç kadın, "Kazandığıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı. Mimarlık yapan Apameh Senauer, yarışmada 25 bin euroluk ödülün sahibi oldu. Apameh unvanını, özellikle İran'dan Almanya'ya göç edenler olmak üzere, imkanları kısıtlı olan ve ezilen kadınları savunmak için kullanmayı hedefliyor.

Öte yandan yaş sınırının kaldırıldığı yarışmanın en büyük katılımcısı ise 42 yaşındaki Mignon Kowollik oldu.