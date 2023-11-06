Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Güney Sudan Devlet Başkanı ile Sudan'daki gelişmeleri ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile Sudan'daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı. İkili görüşmelerde Sudan krizi, koordinasyonun artırılması ve Hedasi Barajı meselesi gibi konular ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile Sudan'daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Mayardit ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sisi, "Başta Mısır ve Güney Sudan olmak üzere çevre ülkelerin doğrudan etkilendiği ve üzerlerinde yansımaları olan Sudan krizini yapıcı bir diyalog çerçevesinde istişare ettik." dedi.

Siyasi, askeri ve güvenlik alanlarında koordinasyonun artırılması konularının da ele alındığını ifade eden Sisi, "Krize acil çözümler bulmak ve Sudan halkını daha fazla yıkımdan korumak amacıyla Sudan'daki ilgili taraflarla aramızdaki çabaları ve koordinasyonu artırma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Sisi, Mayardit ile yaptığı görüşmede, "Sudan'daki taraflara ulusal çıkarları, ferdi çıkarlar veya sorunu derinleştirecek dış müdahalelerden üstün tutmaları yönünde çağrı yapılması konusunda da mutabık kaldığını" kaydetti.

Sisi ayrıca, Hedasi Barajı meselesinin yanı sıra yürütülen müzakerelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırıldığını belirterek, ülkesinin vizyonunun "Nil Nehri'nin Nil Havzası'ndaki tüm ülkelerin halkları için can damarı olarak işbirliği ve kalkınma kaynağı olması yönünde olduğunu" söyledi.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Birleşmiş Milletler'e göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 29 Ekim'de Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda başlayan müzakerelerden ise henüz sonuç alınamadı.