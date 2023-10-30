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Minsk'te Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

Belarus'un başkenti Minsk'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Belaruslu yetkililer, diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.