Minsk'te Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi
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Belarus'un başkenti Minsk'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Belaruslu yetkililer, diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.
Belarus'un başkenti Minsk'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Sarayı'ndaki resepsiyona, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Belaruslu yetkililer, Minsk'te görev yapan diplomatlar ve Belarus'ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı.
Resepsiyon, Türk ve Belaruslu gençler tarafından ilgi gördü.
Kaynak: AA / Dünya