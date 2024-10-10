Üye Girişi
Haberler

Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasırga Milton, Florida'yı vurarak timsahları yerleşim bölgelerine sürükledi. Yerel halk beklenmedik tehlikeyle karşılaştı. Uzman Gillette, timsahların alışılmadık yerlerde görülebileceğini belirtti. FWC, halkı dikkatli olmaya çağırdı. 3. kategori fırtına milyonlarca kişiyi etkiledi. Olay, doğal afetlerin tüm ekosistemi nasıl etkilediğini gösterdi. Yetkililer, güvenlik ve yaban hayatı koruması konusunda uyarıda bulundu.

Kasırga Milton Florida'yı vururken, yerel halk beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı: yerinden edilmiş timsahlar. Bir araç sahibi, sele kapılan arabasının kapısını açtığında tekerleğe saldıran büyük bir timsahla yüz yüze geldi. Bu olay, kasırganın sadece insanları değil, yaban hayatını da nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Yaban hayatı uzmanı Christopher Gillette, fırtına sırasında timsahların su altında kalıp beklediklerini, ancak sonrasında alışılmadık yerlerde ortaya çıkabileceklerini açıkladı. Timsahlar normalde Florida'nın her yerinde bulunuyor, ancak sel suları onları yerleşim bölgelerine sürükleyebiliyor.

Uzmanlar, halkı yaban hayatına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), timsahlarla karşılaşıldığında mesafe korunmasını ve saygılı davranılmasını öneriyor. Tehlike durumunda FWC'nin yardım hattının aranması tavsiye ediliyor.

Kasırga Milton, 3. kategori fırtına olarak eyaleti vurdu ve milyonlarca kişiyi etkiledi. Uzmanlar, fırtına geçtikten sonra bile yaban hayatının yerleşim yerlerinde görülme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Halk, kendi güvenliklerini riske atmadan, yaban hayatına müdahale etmekten kaçınmalı.

Bu olay, doğal afetlerin sadece insanları değil, tüm ekosistemi nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, halkın hem kendi güvenliğine hem de yaban hayatının korunmasına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi

Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi

Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Gillette Fırtına Florida Yaşam Dünya Doğa

Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.