Milton kasırgasının vurduğu Florida'da timsahlar evlere girdi

Kasırga Milton Florida'yı vururken, yerel halk beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı: yerinden edilmiş timsahlar. Bir araç sahibi, sele kapılan arabasının kapısını açtığında tekerleğe saldıran büyük bir timsahla yüz yüze geldi. Bu olay, kasırganın sadece insanları değil, yaban hayatını da nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Yaban hayatı uzmanı Christopher Gillette, fırtına sırasında timsahların su altında kalıp beklediklerini, ancak sonrasında alışılmadık yerlerde ortaya çıkabileceklerini açıkladı. Timsahlar normalde Florida'nın her yerinde bulunuyor, ancak sel suları onları yerleşim bölgelerine sürükleyebiliyor.

Uzmanlar, halkı yaban hayatına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), timsahlarla karşılaşıldığında mesafe korunmasını ve saygılı davranılmasını öneriyor. Tehlike durumunda FWC'nin yardım hattının aranması tavsiye ediliyor.

Kasırga Milton, 3. kategori fırtına olarak eyaleti vurdu ve milyonlarca kişiyi etkiledi. Uzmanlar, fırtına geçtikten sonra bile yaban hayatının yerleşim yerlerinde görülme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Halk, kendi güvenliklerini riske atmadan, yaban hayatına müdahale etmekten kaçınmalı.

Bu olay, doğal afetlerin sadece insanları değil, tüm ekosistemi nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, halkın hem kendi güvenliğine hem de yaban hayatının korunmasına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.