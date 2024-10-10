Üye Girişi
Haberler

Milton kasırgası Florida'da hayatı felç etti! 2 milyon kişi elektriksiz kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milton Kasırgası, Çarşamba gecesi Florida'nın batı kıyısını saatte 193 km hızla vurdu. Siesta Key yakınlarında karaya çıkan fırtına, 2,4 metreyi aşan su seviyeleri ve 1,5 metrelik dalgalarla büyük hasara yol açtı. 2,2 milyon kişi elektriksiz kalırken, hortumlar can kayıplarına neden oldu. Uzmanlar, fırtınanın ABD tarihindeki en tehlikeli dalgalardan birine yol açabileceği konusunda uyardı. Bölgede 3 milyon kişiye tahliye emri verildi.

Milton Kasırgası, Çarşamba gecesi Florida'nın batı kıyısını şiddetli bir şekilde vurdu. Saatte 193 km hıza ulaşan rüzgarlar ve tehlikeli su baskınları, bölgede büyük hasara yol açtı.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Milton 3. kategori fırtına olarak Sarasota İlçesi'ndeki Siesta Key yakınlarında karaya çıktı. Fırtına, körfezde ilerlerken zaman zaman 5. kategoriye kadar yükselmişti.

Sarasota ve çevresinde su seviyeleri 2,4 metreyi aştı. Bölgede 1,5 metreye varan fırtına dalgaları kaydedildi. Perşembe sabahı itibariyle 2,2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Fırtına, eyaletin doğu kıyısında da etkili oldu. Fort Pierce'de bir emekli topluluğunda can kayıplarına neden olan hortumlar görüldü. St. Lucie İlçesi'nde toplam 17 hortum kaydedildi.

Tampa Körfezi, fırtınanın merkezinden kıl payı kurtuldu. Uzmanlar, fırtınanın körfezin kalbine vurması durumunda, ABD tarihindeki en tehlikeli fırtına dalgalarından birine yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Bölgede 3 milyondan fazla kişiye tahliye emri verildi. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, kalanları sert bir dille uyardı.

Milton, oluşumundan sadece bir gün sonra tarihin en güçlü ikinci Körfez kasırgası olarak kayıtlara geçti. Fırtınanın gücü, 2005'teki Kasırga Rita'nın hemen arkasında yer aldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, Milton'ın Perşembe günü boyunca orta Florida'yı etkilemeye devam edeceğini, ardından Atlantik'e açılacağını bildirdi. Yetkililer, sel ve hortum tehlikesine karşı halkı uyarmaya devam ediyor.

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

Milton kasırgası Florida'da hayatı felç etti! 2 milyon kişi elektriksiz kaldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Fırtına Florida Yaşam Dünya Doğa

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın sahibi "İyi köfte" tarifi vermiş
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.