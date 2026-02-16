Haberler

MSB'den 'TCG Sancaktar, TCG Gökova, TCG Bafra ve Almanya'daki tatbikat açıklaması

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'nın Somali'deki görevleri ile Almanya'daki NATO tatbikatıyla ilgili bilgileri paylaştı. Türk deniz kuvvetleri, Somali'ye askeri yardım sevkiyatı yaparken, NATO tatbikatında da müttefik ülkelerle iş birliği gerçekleştiriyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Sancaktar, TCG Gökova, TCG Bafra ve Almanya'daki tatbikatlara ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali'ye deniz yoluyla sevk edilmesi ve müteakip dönemde TPOA tarafından Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek verilmesi maksadıyla TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra; Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir diğer paylaşımında ise Almanya'da gerçekleşen 'NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Müttefik ülke birlikleriyle tecrübelerimizi paylaşırken iş birliği ve birlikte çalışabilirlik faaliyetlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

