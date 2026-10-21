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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'da törenle karşılandı ve Al Sani ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'da törenle karşılandı ve Al Sani ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Güler, Katar Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı; törenin ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Güler, Katar Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı. Törenin ardından her iki Bakan bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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