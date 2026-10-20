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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Abu Dabi'de Büyükelçiliği ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Abu Dabi'de Büyükelçiliği ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Tekin, Abu Dabi'de Büyükelçi Lütfullah Göktaş ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve büyükelçilik çalışanlarına teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi programa katılmak üzere bulunduğumuz Abu Dabi'de Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Lütfullah Göktaş ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sayın Büyükelçimize ve büyükelçilik çalışanlarımıza nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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