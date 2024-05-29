Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez

Yunanistan'ın İyon ve Ege Denizi'nde birer deniz parkı oluşturma planı, Ankara ile Atina arasında gerilime neden olurken 2 hafta önce Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek açıklamalar geldi.

"BU KONUDA ANLAMSIZ BİR TARTIŞMA VAR"

Miçotakis, Yunanistan'da bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bu deniz parklarını kendi karasularımızda kuruyoruz. Bu konuda anlamsız bir tartışma var. Plan Türkiye'yi ilgilendirmez. Türkiye kendi karasularında kendi parklarını kurmak isterse de bu beni ilgilendirmiyor." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'A DA SÖYLEDİM, EGE'DEKİ EGEMENLİK KONULARI LOZAN'A TABİ"

Yunan başbakan, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğine karşı girişimlerde bulunduğunu iddia ederek "Yunanistan için Ege'de gri alanlar yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim, Ege'deki egemenlik konuları Lozan Anlaşması'na tabidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iletişimiyle ilgili de konuşan Miçotakis, "Zorlu bir ilişkimiz var ama samimi iletişimin bir yolunu bulduk." dedi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla iki büyük deniz parkı kuracağını açıklayan Yunanistan yönetimine Türkiye'den tepki gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı'nın 9 Nisan tarihli açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.

Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz."