Miçotakis canlı yayındayken ekrana Yunan askerlerinin göçmenleri denize ittiği görüntüler geldi! Başbakan zor anlar yaşadı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis CNN International'da bir canlı yayına katılarak gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. Miçotakis, göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı. Görüntülerin devamında, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor. Yunan Başbakan, görüntüler karşısında zor anlar yaşadı.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik günden güne artıyor. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın artan tacizleri ile sorun farklı noktalara taşınıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de Ege Denizi'ni aşarak Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler oluşturuyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Ege Denizi'nde yaşanan göçmen krizi ile ilgili sorulan bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

YUNANİSTAN'IN DENİZE İTTİĞİ GÖRÜNTÜLER YANSITILDI

CNN International yayına katılanYunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu sorulduğunda, Miçotakis göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı. Başbakan, o görüntüler karşısında zor anlar yaşadı. Görüntülerin devamında Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE İTİYORLAR

Yunanistan, zaman zaman Ege Denizi'nde göçmenlere karşı yaptığı bu hareketler ile gündeme gelmişti. Son olarak, Ağustos ayında Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği görüntüler Türkiye tarafından paylaşılmıştı.