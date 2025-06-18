MHP MYK Üyesi Ertekin: İsrail'in İran'a saldırması Türkiye'ye karşı da yapılmış bir hamledir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mustafa Ertekin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri Haberler.com'a değerlendirdi.

İsrail'in İran'a saldırmasının Türkiye'ye karşı da yapılmış bir hamle olduğunu savunan Ertekin, "İsrail, 'Terörsüz Türkiye' hedefini emperyal efendilerine kıyak olsun diye baltalamak istiyor" dedi.

Ertekin'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"İSRAİL, TÜRKİYE'NİN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNİ EMPERYAL EFENDİLERİNE KIYAK OLSUN DİYE BALTALAMAK İSTİYOR"

"Burada Siyonist ve Evangelist zihniyet ne yapmak istiyor? Ortadoğu'da bebeklerin, çocukların, hamile kadınların kanı kurumadan Gazze ve Lübnan'ın ardından İran'ı vurarak, Suriye'deki Türkiye'nin stratejik hedefi olan "Terörsüz Türkiye" hedefini, emperyal efendilerine kıyak olsun diye baltalamak istiyor. Bu durum oldukça önemli. Dolayısıyla, İran'a bu zaman diliminde yapılan saldırının, Suriye üzerinde gerçekleşmek üzere olan Türkiye'nin terörsüz hedefiyle, yani teröristlerin silah bırakmasıyla aynı zamana getirilmesi Türkiye'den ayrı düşünülmemeli.

"HİÇ KİMSE TÜRKLERİN SAVAŞIRKEN BİLE DÜŞÜNDÜKLERİNİ UNUTMASIN"

Kıymetli halkımız, kıymetli sevgili abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz... Türkiye, böyle bir zorunluluk altında büyük bir mücadele veriyor. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruduğumuz sürece ancak bu mücadeleye daha güçlü bir katkı sağlayabiliriz. Hiç kimse Türklerin savaşırken bile düşündüklerini unutmasın.

"TÜRKİYE ASLINDA EMPERYAL DÜNYAYA KARŞI BİR GÜÇ MÜCADELESİ VERİYOR"

Türkiye aslında dünyaya karşı, yani emperyal dünyaya, Türkiye üzerinde sinsi hedefleri olan dünyaya karşı bir güç mücadelesi veriyor. Türkiye, bölgenin en güçlü aktörü ve en güçlü devleti olmuştur. Silah sanayisinde yüzde 83'ünü kendi yapan, ekonomisini kendi toparlamaya çalışan ve idare eden, hatta Ukrayna-Rusya Savaşı gibi iki dev ülkenin savaşında bile arabuluculuk yapan, etkin rol oynayan bir Türkiye var. Türkiye'siz, Avrupa Güvenlik Mimarisi'nde yeni bir strateji, NATO çerçevesinde bir strateji konuşuluyor. Onlar yeni bir güvenlik şemsiyesi kurmak istiyor Avrupa. Ursula von der Leyen'in açıkladığı 800 milyar Euro'luk bir bütçe de ayrılmış durumda. Burada bile Türkiye'siz bunun olamayacağı konuşuluyor.

"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMASI TÜRKİYE'YE KARŞI DA YAPILMIŞ BİR HAMLEDİR"

Dolayısıyla güçlü bir ülke olmamızı, daha da güçlenmemizi istemeyen emperyal odaklar ve içimizdeki aparatlar var. Bakıyoruz ki ülkeyi ve yargısını küçük düşürmek için elinden geleni yapan insanlardır bunlar. Cumhur İttifakı'nı itibarsızlaştırmaya çalışan bir zümre var. Bir bakıyoruz, Türkiye'deki devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bir zümre var. Bunların olmaması lazım. İsrail'in İran'a saldırması, Türkiye'deki bu düzene girmiş, düzenlemeye çalıştığımız, müreffeh Türkiye'yi inşa etmeye çalıştığımız süreçte Türkiye'ye karşı da yapılmış bir hamledir bu. Burada çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum."