Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir videoyu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek olan MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başladı. MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı Basın Brifingi 6 Ocak 2025 tarihinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı/Gölcük'te gerçekleştirildi" ifadeleriyle paylaştı.

ÇOK TEHDİTLİ ORTAMDA MUHAKEME YETENEKLERİNİ GELİŞTİRECEK

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğu açıklanmıştı.

90 GEMİ, 50 HAVA ARACI İLE 20 BİN PERSONEL

Tatbikatta 90 gemi, 50 hava aracı ile 20 bin personel görev alacak. Ayrıca tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu katılacak.

TÜRKLER 3 YIL ARADAN SONRA MEYDAN OKUYOR

Öte yandan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Yunanistan medyasında geniş yer buldu. CNN Greece, tatbikatı, " Mavi Vatan : Türkler, üç yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatla Ege'ye meydan okuyor" başlığıyla okuyucularına servis etti. Yunanistan'ın tatbikatı sakin ve yakından takip ettiği belirtilen haberde, Türkiye'nin Ege'de büyük bir meydan okuma gerçekleştirdiği ifade kaydedildi.

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Atina tarafından tatbikatın zamanlamasının da manidar bulunduğuna işaret edildi. Tatbikatın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, şubat ayında Ankara'ya yapacağı ziyaretin öncesinde yapıldığına dikkat çekildi.