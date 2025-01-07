Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' çıkışı: Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık

"Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık"
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 3 denizde, 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel ile bugün başlattığı Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Yunanistan basınında geniş yer buldu. Tatbikat, "Türkler, üç yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatla Ege'ye meydan okuyor" şeklinde yorumlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir videoyu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek olan MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başladı. MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı Basın Brifingi 6 Ocak 2025 tarihinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı/Gölcük'te gerçekleştirildi" ifadeleriyle paylaştı.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi

ÇOK TEHDİTLİ ORTAMDA MUHAKEME YETENEKLERİNİ GELİŞTİRECEK

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğu açıklanmıştı.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi

90 GEMİ, 50 HAVA ARACI İLE 20 BİN PERSONEL

Tatbikatta 90 gemi, 50 hava aracı ile 20 bin personel görev alacak. Ayrıca tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu katılacak.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi

TÜRKLER 3 YIL ARADAN SONRA MEYDAN OKUYOR

Öte yandan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Yunanistan medyasında geniş yer buldu. CNN Greece, tatbikatı, " Mavi Vatan : Türkler, üç yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatla Ege'ye meydan okuyor" başlığıyla okuyucularına servis etti. Yunanistan'ın tatbikatı sakin ve yakından takip ettiği belirtilen haberde, Türkiye'nin Ege'de büyük bir meydan okuma gerçekleştirdiği ifade kaydedildi.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Atina tarafından tatbikatın zamanlamasının da manidar bulunduğuna işaret edildi. Tatbikatın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, şubat ayında Ankara'ya yapacağı ziyaretin öncesinde yapıldığına dikkat çekildi.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Yunanistan'ı alarma geçirdi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Ferdi Tayfur'un mezarında hüngür hüngür ağladı
img

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
img

'Şakir Paşa Ailesi' köşkünü küle çeviren yangının nedeni belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı
Mauro Icardi, Wanda Nara'ya yüz vermedi

Barıştılar mı? Icardi'den çok konuşulacak Wanda Nara kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.