Mahsa Emini'nin ölümünün ardından tüm gözlere onlara çevrildi! ''Ahlak Polisi''kimdir? Görev yetkileri nelerdir?

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin şüpheli ölümünün ardından dünya gündeminde İrşad Devriyeleri var. ''Ahlak Polisi'' olarak da bilinen bu birim kimlere, nasıl müdahalede bulunuyor?

13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi dünya gündemineoturdu. Protestoların ve kampanyaların hız kesmeden devam etmesi üzerine İrşad Devriyeleri tekrar gündeme geldi.

DEVRİYE EKİPLERİ HER YERDE

Çoğunlukla kadınların, ancak zaman zaman da erkeklerin kılık kıyafet kurallarına göre uygunsuz giyinmeleri üzerine tutuklama yetkisi bulunan, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı destek ekiptir. Kendilerini ''Moda Polisi'' ya da ''Ahlak Polisi'' olarak bilinen polis grubuen az üç kişi olmak üzere kadın ve erkeklerden oluşan ekip alışveriş merkezleri, sinemalar, kent meydanları, caddeler, metro istasyonları gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor. Giyim, kuşam ve davranışları ''İslam'a aykırı'' olanları uyarıp kimine para cezası keserken, kimine daha dikkatli davranacaklarına dair kağıt imzalatıyorlar. Direnenleri ise gözaltına alarak, mahkemeye sevk etme yetkisine sahipler. Gözaltına alınan kadınlar, nasıl giyinecekleri konusunda ders aldıktan sonra babaları, kocaları veya erkek kardeşleri eşliğinde serbest bırakılırlar.

TURİSTLERİ DE DENETLİYORLAR

Tahran yönetimi sadece İran vatandaşlarına değil, ülkeye gelen yabancı kadınların da kılık kıyafetlerine müdahalede bulunuyor. Ülkeye giriş yapan yabancı kadınlar, başörtüsü takmak zorunda bırakılıyor.