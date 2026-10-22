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Ilhan Omar federal baskının ardından evini terk ediyor: Adresim ortaya çıktı

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Ilhan Omar federal baskının ardından evini terk ediyor: Adresim ortaya çıktı
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ABD'li Kongre üyesi Ilhan Omar, federal ajanların Washington'daki evinde yaptığı aramanın ardından adresinin ortaya çıktığını ve ölüm tehditleri nedeniyle evden taşınmak zorunda olduğunu söyledi.

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, federal ajanların Washington'daki evinde yaptığı aramanın ardından artık o evde yaşayamayacağını söyledi. BBC'nin aktardığına göre Omar, baskın sonrası adresinin ortaya çıktığından endişe ediyor.

Omar, MS Now'a verdiği röportajda "Aldığım ölüm tehditleri düşünüldüğünde, o evde çocuklarımla kalmak artık mümkün değil" dedi. Bu, Minnesota temsilcisinin aramadan sonra verdiği ilk röportaj oldu.

Omar'ın anlattığına göre İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ajanları 12 Ekim sabahı saat 06.00 sularında kapıya dayandı. Omar, 15 ila 25 ajanın evi çevirdiğini, arama emrini kapıda istediğini ve ajanların yaklaşık beş saat boyunca odaları tek tek aradığını söyledi.

Ajanlar evden cep telefonları, defterler ve eşinin 1960'lardan kalma fotoğraf makinesi dahil 17 eşya götürdü. Basına yansıyan bilgilere göre kişisel bilgisayarlar ve pasaport da el konulanlar arasında.

Hükümet, Omar'ın hangi suçla itham edildiğini açıklamadı; aramanın "süren bir federal ceza soruşturmasının parçası" olduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında Omar'ın aile üyelerine de bir düzineden fazla celp gönderildi. Arama, yetkililerin Omar'ın 2000 yılında Kenya'dan gelişinin ardından aldığı ABD vatandaşlığını sorgulayan açıklamalarının ardından geldi.

Omar, aramayı "yetkinin akıl almaz kötüye kullanımı" olarak nitelendirmişti. Eski ABD Başkanı Barack Obama da soruşturmayı "son derece utanç verici" diye eleştirdi. Başkan Donald Trump ise soruşturmayla ilgisi olmadığını söyledi; Omar ise Trump'ın "bununla her şeyiyle ilgisi" olduğunu savundu.

Kaynak: BBC

BBC
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