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Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

Dünya Haberleri

Birleşik Krallık'ın en büyük cezaevi HMP Berwynde görevli üç kadın gardiyan Gavan, Ayshea Gunn ve Emily Watson, erkek mahkumlar ile gizli bir şekilde ilişkiye girdikleri için tutuklandı. Kadın gardiyanlara 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verildi.

Cezaevinde 3 kadın gardiyan mahkumlarla ilişkiye girdiği için tutuklandı. 250 milyon sterlin harcanan 2100 kapasiteli cezaevinde geçen sene de görevli olan bir gardiyan, bir mahkum için cezaevine gizlice telefon soktuğu gerekçesi ile tutuklanmıştı.

Kadın gardiyanların mahkumlar ile ilişkiye girdikleri iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında polis, kadın görevlilerin evlerinde yaptığı aramada, gardiyanların erkek mahkumlar ile ilişkiye girerken çekmiş oldukları video kayıtlarını buldu.

Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

Cezaevi sözcüsü yaptığı açıklamada, gardiyanların göreve başlamadan önce nasıl davranacakları konusunda sıkı bir eğitime tabi tutulduklarını, çalışanlar arasında kanunlara aykırı hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi.

Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

Erkek mahkumlar ile ilişkiye giren kadın gardiyanlara 1-3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Mahkum Cinsellik Dünya Haberler

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