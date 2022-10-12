Mağarada bulunan 118 kişiye ait 10 bin kemiğin gizemi çözüldü! Okurken tüyleriniz ürperecek

2006 yılında Orta Amerika Ülkesi Belize'de "Midnight Terror" isimli mağarada 118 kişiye ait olduğu tespit edilen 10, 000 kemik bulundu. Bilim insanları o tarihten bu yana yaptıkları araştırmalarda yeni bilgilere ulaştı. Bilim insanları, mağarada kemik parçaları bulunan kişilerin, ağızları mavi iple bağlanarak yağmur tanrısına kurban edildiklerini ortaya çıkardı.

Yaklaşık bin yıl önce ritüeller ile tanrıya kurban edilen kişilerin dişlerinde bulunan pamuktan yapılmış mavi ipler üzerine çalışma yapan bilim insanları, mavi rengin o dönem yaşayan insanlar için kutsal bir renk olduğunu, bu nedenle yağmur tanrısına kurban edilmeden önce kurbanların ağızlarının mavi iple bir süre bağlandıklarını söyledi.

İŞKENCE EDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Michigan Eyalet Üniversitesi Bilim Adamlarından Gabriel Wrobel, yaptığı açıklamalarda kurbanların Maya yağmur tanrısı Chaak'a kurban edilmeden önce uzun süre mağarada tutulup işkence edildiklerini, ağızlarını mavi pamukla doldurulduklarını ve ağızlarını açmamaları için mavi iple ağızlarının bağlandığını söyledi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Mağara ve içinde bulunan ceset parçaları üzerine araştırma yapan bilim insanları her gün, daha fazla bulguya rastlamak için çalışmalarına devam ediyor.