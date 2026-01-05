Haberler

Maduro'ya "Türkiye'git" teklifi yapıldı mı? Venezuela büyükelçisinden iddialara yanıt

Maduro'ya 'Türkiye'git' teklifi yapıldı mı? Venezuela büyükelçisinden iddialara yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD basınında yer alan "Maduro kaçırılmadan önce Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği" iddiasına yanıt verdi. Gutierrez, "Bu iddia dezenformasyon savaşının ve medya savaşı stratejisinin bir parçası. Türkiye'ye sığınması asla masada olmadı. Başkan'ın sorumluluklarını terk etmesi hiçbir zaman gündemde olmadı" dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun Türkiye'ye sığınacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ABD, Venezuela'da düzenlenen geniş çaplı operasyonun ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ülke dışına çıkarılarak New York'a götürdü. Maduro ve Flores'i taşıyan uçak New York eyaletindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne iniş yaptı; ardından çiftin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi.

"TÜRKİYE'YE LÜKS SÜRGÜN" İDDİASI GÜNDEME GELDİ

ABD basınında yer alan iddialara göre, operasyondan önce Washington ile Caracas arasında perde arkasında temaslar yürütüldü. The New York Times'ın haberine atıfla, Trump yönetiminin 23 Aralık 2025'te Maduro'ya "iktidarı bırakması ve Türkiye'ye lüks bir sürgüne gitmesi" yönünde bir ültimatom ilettiği öne sürüldü. Maduro'nun bu teklifi reddetmesinin ardından operasyonun başlatıldığı iddia edildi.

BÜYÜKELÇİ GUTIERREZ: İDDİALAR ASILSIZ

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurgulayarak, Türkiye'ye yönelik bu tür senaryoların doğru olmadığını ifade etti. Gutierrez, "Bu iddia dezenformasyon savaşının ve medya savaşı stratejisinin bir parçası. Türkiye'ye sığınması asla masada olmadı. Başkan'ın sorumluluklarını terk etmesi hiçbir zaman gündemde olmadı" diyerek iddialara açıklık getirdi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"

Büyükelçi ayrıca, Maduro'nun karşı karşıya kaldığı askeri müdahaleyi modern tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı olarak niteledi. Gutierrez, ABD'nin hukuk ilkelerini açıkça çiğnediğini vurgulayarak, Maduro'nun zorla evinden çıkarılıp bir "savaş ganimeti" gibi dünyaya sunulmasına tepki gösterdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü

Taraftar adını haykırıyordu! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Yılbaşı gecesi Gömeç'te restoranda cinayete kurban giden talihsiz adam: Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim

Yeni yıl dileklerini söyledikten saniyeler sonra cinayete kurban gitti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu