Maduro'ya 'Türkiye'git' teklifi yapıldı mı? Venezuela büyükelçisinden iddialara yanıt

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun Türkiye'ye sığınacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ABD, Venezuela'da düzenlenen geniş çaplı operasyonun ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ülke dışına çıkarılarak New York'a götürdü. Maduro ve Flores'i taşıyan uçak New York eyaletindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne iniş yaptı; ardından çiftin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi.

"TÜRKİYE'YE LÜKS SÜRGÜN" İDDİASI GÜNDEME GELDİ

ABD basınında yer alan iddialara göre, operasyondan önce Washington ile Caracas arasında perde arkasında temaslar yürütüldü. The New York Times'ın haberine atıfla, Trump yönetiminin 23 Aralık 2025'te Maduro'ya "iktidarı bırakması ve Türkiye'ye lüks bir sürgüne gitmesi" yönünde bir ültimatom ilettiği öne sürüldü. Maduro'nun bu teklifi reddetmesinin ardından operasyonun başlatıldığı iddia edildi.

BÜYÜKELÇİ GUTIERREZ: İDDİALAR ASILSIZ

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurgulayarak, Türkiye'ye yönelik bu tür senaryoların doğru olmadığını ifade etti. Gutierrez, "Bu iddia dezenformasyon savaşının ve medya savaşı stratejisinin bir parçası. Türkiye'ye sığınması asla masada olmadı. Başkan'ın sorumluluklarını terk etmesi hiçbir zaman gündemde olmadı" diyerek iddialara açıklık getirdi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"

Büyükelçi ayrıca, Maduro'nun karşı karşıya kaldığı askeri müdahaleyi modern tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı olarak niteledi. Gutierrez, ABD'nin hukuk ilkelerini açıkça çiğnediğini vurgulayarak, Maduro'nun zorla evinden çıkarılıp bir "savaş ganimeti" gibi dünyaya sunulmasına tepki gösterdi.