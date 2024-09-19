Üye Girişi
Haberler

Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlere yönelik siber saldırısı ülkeyi yangın yerine çevirirken benzer bir savaş riskinin Türkiye'de de olup olmadığı sorusu zihinleri kurcalamaya devam ediyor. Hükümetin konuyla ilgili harekete geçtiğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Müstakil siber güvenlik teşkilatının kurulması hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular" dedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatmaları 32 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Fidan, saldırılara ilişkin, "Hizbullah'ın yapacağı satın almaları İsrail önceden öğreniyor daha sonra paravan şirketlerle nüfuz ediyorlar" dedi. Bunun yeni bir konsepti olmadığını ancak büyük bir çapta gerçekleştiğini ve binlerce insanı etkileyen bir operasyon olduğunu söyledi.

LÜBNAN BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Saldırıların ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi aradığını belirten Fidan, "Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de Türkiye olarak her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim" diye konuştu. Bakan Fidan bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "İsrail'in operasyonlarının giderek daha provokatif bir şekle dönüşmesi ve İran ile Hizbullah'ın karşılık vermeme ihtimalinin kalmadığı bir duruma geldik" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONUDA BİR İRADE KOYDU"

Fidan, Türkiye'deki siber güvenlik durumuna ilişkin ise şunları söyledi: "Siber güvenlikle ilgili ülkemizde büyük bir farkındalık var. Ulaştırma Bakanlığı'nda kurumlarımız var ve MİT'te oldukça kabiliyetli birimler var. Müstakil bir siber güvenlik çalışması önerisi hükümetimize getirildi. Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir irade koydu. En kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"İSRAİL'E DUR DİYECEK BİR GÜÇ LAZIM"

Dışişleri Bakanı, İsrail'deki "fanatik hükümetin" bütün tehditleri yok etme stratejisi güttüğünü, Gazze'de aşamalı strateji yürüttüğünü, şimdi bunu Lübnan'da hayata geçirdiğini söyleyerek "Bunu Amerika'nın da desteğiyle yapıyor. Buna dur diyecek bir güç lazım." diye ekledi. Fidan, şunları ekledi: "Bu çılgınlık sadece Filistinlilere değil İsraillilere de zarar veriyor. Tepkilerin altında yıllarca kalırsınız. Bu sizi gelecek 10 yıllar 100 yıllar güvencesizlik altında tutacak. Aklı selim İsrailliler bunu görüyor."

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Fidan, Suriye ile normalleşmeye yönelik sorulara da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlattı. Fidan, görüşmelerin bir süredir dolaylı olarak devam ettiğini dile getirdi ve şunları ekledi: "İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessizlik ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümüne yönelik adımlar atılması gerektiğini düşündük."

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istediklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli" dedi. "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye'nin daha rahat çözeceğine inanıyorum" diye ekledi. Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini ifade eden Fidan, "5 milyonu orada rejim kontrolü dışında yaşıyor. Biz orada belli bir sistem kurmasaydık, 5 milyon Suriyeli daha gelirdi. Orada kendilerini güvende hissetmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Hakan Fidan Türkiye İsrail Lübnan

İsrail ordusu, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti

Siber saldırıyla yetinmeyip ülke sınırına onlarca tank yığdılar

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Soruşturmada zihinleri kemiren şüphe! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });