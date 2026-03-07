Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında can kaybı 294'e yükseldi / Ek bilgiyle
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişeliler.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü hava ve deniz saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 294'e, yaralananların sayısının ise 1023'e ulaştığı duyuruldu.

Başta başkent Beyrut olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırıları sürerken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini aktardı.

