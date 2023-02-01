Loto milyarderi Kürşat evcil hayvan olarak timsah aldı, tasma takıp gezdiriyor

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve geçen yıl 9.9 milyon euroluk ikramiyeyi kazanarak gündem olan 42 yaşındaki Kürşat Y.'nin yeni evcil hayvanı herkesi şaşkına çevirdi. Kürşat Y. 62 bin euroya timsah alırken, "Ben hayvanları çok seviyorum belki bir gün bir papağan alacağım." diye konuştu.

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Y., geçtiğimiz sene 9.9. milyon euro ikramiye kazandı. Büyük ikramiyenin sahibi olduktan sonra iki adet lüks spor otomobil satın alan Kürşat Y.'nin marka kıyafet ve aksesuarları da dikkat çekti.

62 BİN EUROYA TİMSAH ALDI

İkramiye kazandıktan sonra evlenmek istediğini söyleyen ve hayalindeki kadını tarif eden Kürşat'ın sosyal medyadan yeni bir evcil hayvan satın aldığı kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kürşat'ın bir timsah satın aldığı öğrenildi. Kürşat, timsaha deri bir tasma takarken, sosyal medya platformları üzerinden genç milyonerin timsah için 62 bin euro ödediği belirtildi.

"BELKİ BİR GÜN PAPAĞAN ALACAĞIM"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kürşat, "Ben hayvanları çok seviyorum belki bir gün bir papağan alacağım" dedi. Alman medyasında paylaşılan görüntülerin bir belgesel çekiminden alınmış olabileceği kaydedildi.

"KLİP ÇEKİMLERİ ÇOK EĞLENCELİYDİ"

Kürşat, kısa bir süre önce ünlü bir müzisyen için kamera karşısına geçtiğini söyledi. Kürşat, "Şarkı piyasaya çıkana kadar ismini açıklamayacağım. Ona bir iyilik yaptım, ortak arkadaşlarımız var. Klip çekimleri çok eğlenceliydi. Birkaç kadınla dans eğitimi yaptık" dedi.