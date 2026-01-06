Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

ABD'nin 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği 2 saat 20 dakikalık askeri operasyonla herhangi bir müdahale ile karşılaşılmadan ülkeye kaçırmayı başardığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli olarak getirildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.

TUTUKLU BULUNDUĞU HAPİSHANE GÜNDEM OLDU

New York'taki Brooklyn Metropolitan Detention Center (MDC) cezaevinde tutulan Maduro ile aynı hapishanede kalan isimlerse kısa sürede gündem oldu.

DİDDY DE BURADA KALMIŞTI

Brooklyn'deki MDC, dünyaca ünlü isimlerin tutulduğu bir cezaevi olarak biliniyor. Jeffrey Epstein'ın ortağı olarak yargılanıp hüküm giyen Ghislaine Maxwell, geçmişte bu tesiste kalmış; ayrıca müzik dünyasının tartışmalı ismi Sean "Diddy" Combs da bir dönem burada bulunmuştu. Combs'un daha sonra New Jersey'deki Fort Dix tesisine nakledildiği belirtildi.

ÜNLÜ RAPÇİ VE CEO KATİLİ DE AYNI HAPİSHANEDE

Tesiste ayrıca, Aralık 2024'te UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesiyle suçlanan Luigi Mangione'nin de yargılama sürecini beklediği; FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, rapçiler 6ix9ine ve Fetty Wap, "pharma bro" olarak bilinen Martin Shkreli gibi isimlerin de geçmişte MDC'de kaldığı hatırlatıldı.

"KÖTÜ KOŞULLAR" İDDİALARIYLA GÜNDEMDE

Yaklaşık 1.300 tutuklu barındırdığı belirtilen MDC Brooklyn'in, New York'ta federal yargılamaları bekleyen tutukluların kaldığı tek cezaevi olduğu ifade edildi. Cezaevi, uzun yıllardır mahkûm ve avukatların dile getirdiği güvensiz ve sağlıksız koşullar eleştirileriyle gündeme geliyor.

İKİ MAHKUM EL YAPIMI SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ

2019'da yaşanan bir elektrik yangınının ardından kış ortasında ısıtma ve elektriğin kesildiği, tutukluların soğuk hücrelerde bırakıldığı iddiaları dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı verilerine dayandırılan bilgilere göre, 2024'te ise tesiste iki mahkûmun başka tutuklular tarafından el yapımı silahlarla öldürüldüğü öne sürüldü. Bu ölümlerin ardından cezaevinde şiddete karşı kapsamlı önlemler alındığı belirtildi.

KANALİZASYON SULARI AKTI, BÖCEKLER GÖRÜLDÜ

Maxwell'in de Brooklyn'de kaldığı dönem boyunca gardiyanların aşırı kontrol uyguladığını, hücresinde ham kanalizasyon, haşere ve pislik bulunduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.