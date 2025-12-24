Haymana'daki uçak kazasında ölen Libyalılar kimler?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan özel uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü.

Uçakta bulunan Al Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Al Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileyen Dibeybe, "Bu (kaza); vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş; disiplin, sorumluluk ve milli değerlere bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik" dedi.

Libya'da kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Ülkede 24 ve 25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.

Kaza sonrası ise Başbakan Dibeybe, 3 gün boyunca tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini, tüm resmi ve kutlama etkinliklerinin askıya alınacağını açıkladı.

Kazada hayatını kaybeden Libyalılar hakkında bilinenleri derledik.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Eylül 2020'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Libya Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Göreve başladığı dönemden itibaren Türkiye ile yoğun askeri temaslarda bulunan Haddad önce Ekim 2020'de, daha sonra da 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'yı birçok kez ziyaret etti.

Al Haddad ülkesinin Türkiye'yle ilişkilerini geliştirmesinde önemli rol oynamıştı.

Al Haddad beş yıldır, Libya'nın batısını kontrol eden Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu'nun güçlerini birleştirmesi için yapılan ve Birleşmiş Milletler'in de desteklediği görüşmelerde aktif rol almıştı.

Türkiye zamanla Libya Ulusal Ordusu'yla da, özellikle Mısır'la normalleşme sürecine paralel olarak yakınlaşmıştı.

Al Haddad ise üç yıldır Libya'nın Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapması ve iki ülke arasında üst düzey koordinasyonun sürmesi için çaba harcıyordu.

Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel

Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, ülkenin en üst düzey askeri yetkililerindendi.

Gribel doğrudan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'a bağlı olarak çalışıyordu.

Al Haddad ve Gribel, başkent Trablus merkezli uluslararası toplum tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne hizmet eden en üst düzey iki askeri yetkiliydi.

Gribel; kara birliklerinin operasyonlarını denetlemekten, Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'la korodinasyonun sağlanmasından ve askeri hazırlıklarla kara tabanlı savunma stratejisinin yönetiminden sorumluydu.

Gribel de Al Haddad gibi, Libya'nın askeri kurumları birleştirme yönündeki girişimlere aktif şekilde katkıda bulunuyordu.

Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud Al Katavi

Tuğgeneral Mahmud Al Katavi, Askeri İmalat Kurumu Komutanı olarak Libya'nın askeri üretim programlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'le koordinasyon sağlayarak, silah ve teçhizat tedarikiyle bakımını yönetmek de, Al Katavi'nin görevleri arasındaydı.

Al Katavi, Trablus merkezli silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik faaliyetleri desteklemişti.

Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Al Assavi Diyab

Muhammed Al Assavi Diyab, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın danışmanıydı ve doğrudan ona bağlı çalışıyordu.

Diyab'ın Haddad'a danışmanlık yaptığı alanlar stratejik askeri planlama, askeri birimler arası koordinasyon, savunma politikası ve Türkiye dahil diğer ülkelerle uluslararası düzeyde askeri işbirliğiydi.

Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub

Muhammed Ömer Ahmed Mahcub, Libya Genelkurmay Başkanlığı'nın basın merkezinde fotoğrafçı olarak çalışıyordu.

Mahcub, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'a gezilerinde ve faaliyetlerinde eşlik ediyordu.

'Mürettebat Libyalı değil'

Amerikan NBC News televizyonu ve Associated Press haber ajansı, kazada ölen mürettebatın Libyalı olmadığını bildirdi.

Yaşamlarını yitiren üç kişinin kimlikleri ve uyrukları açıklanmadı.