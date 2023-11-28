Lampedusa'ya 573 Göçmen İnişi

573 göçmen taşıyan bir balıkçı teknesi, İtalyan Sahil Güvenliği tarafından karaya çekildikten sonra Pazartesi günü İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasına ulaştı. Bu ay içinde adaya dördüncü büyük göçmen inişi gerçekleşti.

1. Lampedusa Kapısı'ndan çeşitli görüntüler

2. Lampedusa'daki göçmenlerin çeşitli görüntüleri

3. Göçmen teknelerinin çeşitli görüntüleri

573 göçmen taşıyan bir balıkçı teknesi, İtalyan Sahil Güvenliği tarafından karaya çekildikten sonra Pazartesi günü İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasına ulaştı.

Böylece bu ay içinde adaya dördüncü büyük göçmen inişi gerçekleşmiş oldu. Yerel medya göçmenlerin Libya'dan yola çıktıklarını bildirdi. Göçmenler Lampedusa'da yaklaşık 400 kişiyi barındırmak üzere tasarlanmış bir göçmen kabul merkezine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) rakamlarına göre, son gelenlerle birlikte bu yıl İtalya kıyılarına ayak basan toplam göçmen sayısı 150.000'i aştı. Bu yılın bitmesine sadece beş hafta kalmışken, göçmen sayısı 2016'dan bu yana tüm yıllarda kaydedilenden daha yüksek.

UNHCR, Pazartesi günü itibarıyla Akdeniz'i geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan en az 2.659 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu, bu sayının geçen yılın tamamına kıyasla yaklaşık 220 daha fazla olduğunu açıkladı.

Bu yıl Avrupa Birliği'ne ulaşmak için Akdeniz rotasını kullanan göçmenlerin yüzde 60'ından fazlası İtalya'ya ulaşırken bunların yüzde 85'i ise Sicilya ada bölgesine indi. Bu bölgeye inen göçmenlerin neredeyse tamamı Sicilya ve Tunus arasındaki küçük bir ada olan Lampedusa'ya ayak bastı.

20 Kasım'da Lampedusa'ya bir günde 800'den fazla kişi indi. Ertesi gün Lampedusa açıklarında iki küçük geminin batması sonucu bir kadın ve iki yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, en az 8 kişi de kayboldu.

Kuzey Afrika ülkesi Libya yıllar boyunca göçmen teknelerinin en popüler kalkış noktasıydı. Ancak Avrupa Birliği'nin, gemilerin Avrupa'ya doğru yola çıkmasını engellemek amacıyla Libya'ya kıyı devriyelerini artırması için destek vermeye başlamasının ardından Tunus, ölümcül Akdeniz rotasında göçmenler için en yaygın kalkış noktası haline geldi.

UNHCR rakamlarına göre Ekim ayı sonuna kadar İtalya'ya ulaşan göçmenlerin yüzde 19'u Suriye'den gelirken, bu oran Bangladeş, Tunus ve Mısır'dan gelenleri az farkla geride bıraktı. Tunus ve Mısır toplamın yüzde 13'ünden fazlasını oluşturarak en yaygın üçüncü ve dördüncü menşe ülkeler oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İtalya'nın Lampedusa adasından bildiriyor.(XHTV)