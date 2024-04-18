Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore virüsler, bakteriler ve hastalık yaymak için 'zehirli kalem' silahları üretiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD istihbaratı, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un biyolojik savaş programı kapsamında ölümcül virüsler ve bakteriler ürettiğini iddia etti. ABD, Kim Jong-un'un silah cephaneliğine küçük çiçek ve şarbon gibi ölümcül hastalıklar yayabilen mikrop spreyleri ve zehir kalemler eklediğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan uzmanlar, bu biyolojik silahların nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un biyolojik savaş programı kapsamında ölümcül virüsler ve bakteriler ürettiği, ABD istihbaratı tarafından öne sürüldü. ABD, bu liderin zaten geniş olan silah cephaneliği içine, küçük çiçek ve şarbon gibi ölümcül hastalıklar yayabilen mikrop spreyleri ve zehir kalemler eklediğini iddia ediyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan silah düzenlemelerine uyan yabancı hükümetleri izleyen uzmanlar, bu biyolojik silahların nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Bakanlık raporuna göre, " Kuzey Kore, askeri amaçlar için biyolojik ajanlar üretebilme kapasitesine sahiptir ve biyolojik ürünleri genetik olarak mühendisleyebilir. Ayrıca, Kuzey Kore'nin kimyasal silahların teslimatında kullanılan spreyler ve zehirli kalem enjeksiyon cihazları gibi geleneksel olmayan sistemlerle biyolojik savaş ajanlarını silahlandırma kapasitesi bulunmaktadır."

Rapor, Kim Jong-un'un küresel yükümlülüklerini ihlal eden saldırgan bir biyolojik silah programına sahip olduğunu sonuçlandırmaktadır. ABD istihbaratına göre, Kuzey Kore 1960'ların başlarından beri biyolojik silahlara sahip.

2020'de, biyolojik silahlar uzmanı Andrew Weber, Kim'in küresel Covid-19 krizini biyolojik silahlar geliştirmek için kullandığına dair endişelerini dile getirmişti. Weber, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan ziyade biyolojik silahlar kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu da önceden uyarıda bulunmuştu.

Ayrıca, 2017 yılında The Sun, Kuzey Kore'nin dünyanın en ölümcül hastalıklarını silahlandırdığını iddia etmişti. Harvard Üniversitesi Kennedy School'un Belfer Merkezi tarafından yayınlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin bu silahları kitlesel olarak üretecek sanayi tesislerine sahip olduğu ve bunları füzeler, insansız hava araçları, uçaklar ve spreylerle yayabileceği belirtilmiştir.

Kim, Sarı Deniz'e doğru roketatarlar ve kendi kendine hareket eden top mermilerini ateşlemeye devam ederken, askerlerine "gerçek savaşa" hazır olmalarını söyledi. Devlet medyası, bu ateşleme tatbikatının "savaş caydırıcılığı için önemli askeri görevleri yerine getirdiğini" ekledi. Kim ayrıca, topçu alt birimlerinin savaş çıktığı anda "acımasız ve hızlı darbeler" indirebilmesi için askeri hazırlıklarını artırdığını ısrarla belirtti.

Kuzey Kore virüsler, bakteriler ve hastalık yaymak için 'zehirli kalem' silahları üretiyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Biyolojik Silahlar Kuzey Kore Şarbon Kore Savaş ve Çatışma Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title