Kuzey Kore, üçüncü kez füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin seyir füzesi denemesi yaptığını açıkladı. Kuzey Kore, bir haftada üçüncü kez füze denemesi yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 07.00 sıralarında Kuzey Kore seyir füzesi denemesi yaptı. Ordumuz, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin izlemekte, sınırını güçlendirmekte ve ABD ile yakın işbirliği içindedir" denildi.

Kuzey Kore, 24 Ocak ve 28 Ocak'ta da seyir füzesi denemesi yapmıştı.