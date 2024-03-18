Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Güney Kore ziyareti sırasında balistik füze fırlattı

Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kore'yi ziyaret ettiği sırada Kuzey Kore, birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı. Blinken, Seul'de Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi ve Demokrasi Zirvesi'ne katıldı. Washington ve Seul'un geçen hafta tamamladığı ortak askeri eğitim tatbikatları, Kuzey Kore'nin öfkeli yanıtlarına ve canlı ateş tatbikatlarına sebep oldu. Kuzey Kore, bu tatbikatları işgal hazırlığı olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'yi ziyaret ettiği sırada birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Blinken, bugün erken saatlerde Seul'de Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi ve üçüncü Demokrasi Zirvesi'ne katıldı. Ayrıca etkinliğin yan etkinliklerinde Güney Koreli mevkidaşı ile görüşecek; ancak şu anda muhtemelen müttefiklerin nükleer silahlı Kuzey'in tehditlerine karşı çabalarının baskın olacağı görüşmeler yapacaklar.

Washington ve Seul, geçen hafta büyük ölçekli yıllık ortak askeri eğitim tatbikatlarından birini tamamladı, bu da nükleer silahlı Pyongyang'dan öfkeli yanıtlar ve canlı ateş tatbikatları alarak sonuçlandı ve Kuzey Kore tüm bu tatbikatları işgal hazırlığı olarak kınadı.

Seul'un askeri birimi, Pazartesi günü erken saatlerde "çoklu kısa menzilli balistik füzelerin" fırlatılmasını tespit ettiğini ve bunların Doğu Denizi olarak da bilinen Japonya Denizi'ne düşmeden önce yaklaşık 300 kilometre (186 mil) uçtuğunu bildirdi.

Yoon ile buluşmasının ardından Blinken, Sözcü Matthew Miller'ın Kuzey ve Güney Kore'yi resmi adlarıyla ifade ederek "DPRK tarafından balistik füzelerin fırlatılmasını kınadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ROK'un güvenliğine olan demirbaş taahhüdünü yeniden teyit etti" dedi.

Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Kuzey'in ülkenin EEZ dışına düşen üç kısa menzilli balistik füze fırlattığını ve herhangi bir hasara neden olmadığını söyledi.

Güney Kore, geçen hafta uluslararası ortaklarla savunma eğitimi yaptı, Kim Jong-un kişisel olarak birkaç askeri tatbikatı denetledi ve şimdi Seul bir demokrasi zirvesine ev sahipliği yaparken Kuzey Kore daha fazla füze fırlatıyor," dedi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Güney Kore Kuzey Kore Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title