Şüpheli bebek ölümlerinin sıçradığı KKTC'de kriz masası oluşturuldu
Türkiye'de yenidoğan bebek skandalı gündemi meşgul etmeye devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de korkunç bir olayla sarsıldı. Yoğun bakım ünitesindeki 1 bebeğin ölümü 6 bebeğin entübe edilmesi sonrasında 4 sağlık çalışanı gözaltına alınırken bebeklere verilen mamanın içine tıbbi alkol karıştığı iddiası ise infial yarattı. Hastanede oluşturulan kriz masasının olayı tüm boyutlarıyla araştıracağı ve ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağı kaydedildi.
Kuzey Kıbrıs'taki Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlattı.
MAMAYA ALKOL KARIŞTI İDDİASI
Polis, 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı. Bebeklerin aileleri hastane önünde toplanarak hastane yönetimine ve yetkililere tepki gösterdi. Basına yansıyan haberlerde bebeklere verilen mamanın içine tıbbi alkol karıştığı iddia edildi.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs basınına göre hastanede Ada'nın farklı yerlerinden gelen doktorlar ve yetkililer ile bir kriz masası oluşturuldu. Kuzey Kıbrıs'ın sağlık bakanı Hakan Dinçyürek ise olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.
AİLELER SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Hastanenin önünde bir açıklama yapan Dinçyürek, ailelere bebekleriyle ilgili durumun tek tek izah edileceğini vurgulayarak adadaki bütün yenidoğan uzmanlarının hastanede olduğunu söyledi. Dinçyürek hastane önünde konuşurken bazı aileler haberin geç verilmesi ve gelişmelerin geç açıklanması nedeniyle tepki gösterdi.
6 BEBEĞİN DURUMU STABİL
Bakan Dinçyürek ise polislerin soruşturması ve adli süreç dolayısıyla duyurmalarının geciktiğini söyledi. Bakanlık'tan 6 bebeğin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise durumlarının stabil olduğu, iyileşmelerinin olumlu yönde seyrettiği belirtildi. 20 günlük bebeğin neden hayatını kaybettiği ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.